Il patto con i lavoratori. Versalis, c’è l’accordo: "Contratto più solido e maggiore sicurezza"

Ci sono una serie di buone notizie per i lavoratori della logistica che operano all’interno del Petrolchimico. La prima è che il contratto che Versalis ha stipulato con Idealservice e Ageste, in scadenza a fine mese, è stato prorogato per altri sei mesi. Ma, soprattutto, l’aspetto più interessante riguarda l’accordo raggiunto da Cgil, Cisl e Uil e Idealservice per i lavoratori. Una formula contrattuale più solida e orientata alla garanzia della sicurezza. Non solo, per la prima volta, spiega Luca Greco segretario della Filt-Cgil, "il nuovo contratto riconosce ai lavoratori il tempo di vestizione, come orario lavorativo. Un passo avanti molto importante, che rappresenta un unicum in questo settore". Anche sui turni, il tavolo confederale è riuscito a ottenere "un cambio orientato alla salvaguardia dei lavoratori, proiettandoci verso il superamento delle due notti consecutive". Un punto caro ai confederali è quello che riguarda i premi di risultato. "Ne stiamo parlando per la prima volta – spiega Greco – e siamo fiduciosi si possa arrivare a un accordo soddisfacente anche in questo senso. Intanto abbiamo chiesto una regolamentazione degli incentivi interni in modo da inquadrarli nei parametri di un accordo sindacale e di togliere uno strumento arbitrario all’azienda". Uno degli altri obiettivi è quello di uniformare i buoni pasto tra i turnisti e gli addetti ‘semplici’, portando l’importo a otto euro al giorno.

Anche Massimiliano Vicentini, segretario della Fit-Cisl, si dice "molto soddisfatto dell’accordo raggiunto", fermo rimanendo che "vigileremo sull’effettiva applicazione". È lui che sposta il focus sul tema della sicurezza. "Attraverso questo accordo – spiega il sindacalista Cisl – permette ai lavoratori di svolgere attività di formazione sulla sicurezza durante l’orario di lavoro. E questo è un elemento per noi fondamentale, data anche la delicatezza del contesto in cui si trovano a lavorare gli addetti". Il Petrolchimico è un ecosistema compatto e i lavoratori della logistica sono una parte fondamentale per la filiera produttiva. Il prossimo 26 marzo i confederali hanno indetto una serie di assemblee per spiegare ai lavoratori gli estremi della nuova contrattazione. Non senza qualche scaramuccia. Per la verità non si tratta di beghe confederali, bensì tra sindacati di base – Cobas nella fattispecie – e Cgil, Cisl e Uil. "Siamo stanchi di ricevere sempre attacchi e offese – torna sul punto Greco – dai Cobas. Sono i confederali a firmare i contratti collettivi e siamo noi a condurre le trattative con le aziende, non loro. Tra l’altro, proprio oggi (ieri, ndr) avrebbero dovuto presentarsi dal prefetto e non lo hanno fatto. Questa è il loro livello di serietà". A proposito di serietà è la segretaria della Uilt, Sara Minelli che pone l’accento sulla "serietà dell’azienda con la quale siamo arrivati a un accordo che, tra le altre cose, ha previsto di istituire una commissione tecnica per conciliare vita e lavoro. E, oltre a questo, anche l’aspetto della sicurezza sul lavoro assume una connotazione centrale in questo documento".