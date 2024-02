Il patto con il terzo settore: "Assistenza più mirata"

Il Comune rafforza la sinergia con gli enti del terzo settore, sancendo l’avvio della progettazione di interventi condivisi per persone che presentano disturbi dello spettro autistico.

Il passo ufficiale, che conclude una co-programmazione che ha portato all’assegnazione di 200mila euro a 5 associazioni aderenti al percorso indetto dall’assessorato alle Politiche Sociali, ieri mattina in municipio con la firma delle convenzioni fra l’assessore Coletti e le 5 associazioni destinatarie delle risorse. "L’obiettivo – sottolinea l’assessore comunale alle Politiche sociali Cristina Coletti – è mettere in campo azioni sempre più mirate e specifiche, che tengono conto delle esperienze delle associazioni nell’assistenza a chi è colpito da una condizione, quella dello spettro autistico. La firma di oggi corona un percorso che ha visto l’Amministrazione comunale lavorare a stretto contatto con le realtà del territorio per analizzare i bisogni da soddisfare, le priorità e le modalità di realizzazione degli interventi". I 200mila euro sono stati assegnati alla Cooperativa Sociale il Germoglio (147.729 euro); Fondazione Dalla Terra Alla Luna (16.712 euro per 2 progetti); Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe (14.341 euro); Associazione Lo Specchio (15mila euro); Cooperativa Sociale I Frutti dell’Albero (7mila euro). "Questo percorso di co-programmazione – hanno detto Biagio Missanelli (presidente Il Germoglio), Simone Minichiello (presidente Il Piccolo Principe), Elena D’Adda (presidente I Frutti Dell’Albero), Teresa Graziani (presidente Lo Specchio) e Mariella Ferri (presidente Dalla Terra Alla Luna) – è un valore aggiunto. È solo facendo squadra tra l’Amministrazione Comunale e le associazioni che si riesce a perseguire gli obiettivi prefissati. Questo metodo partecipato ci ha permesso allargare lo sguardo sul tema dell’autismo a 360 gradi, consentendo una crescita anche alle associazioni stesse. Cercheremo di fare il nostro meglio per essere sempre più puntuali rispetto alle esigenze". Gli interventi che verranno realizzati spaziano dall’assistenza sociosanitaria all’inclusione lavorativa degli individui fragili, passando per il sostegno all’attività scolastica e la formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico.