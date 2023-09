Il patto della solidarietà. La Fondazione con ’Giulia’

"Oggi vogliamo dare un segnale forte che la Fondazione Estense non è soltanto vicino all’associazione Giulia, ma anche a tutto il mondo del volontariato ferrarese". Queste le parole del presidente di Giulia Odv, Michele Grassi: un importante attestato di stima e, soprattutto, di dovuta riconoscenza per la Fondazione Estense e per la sua sensibilità nei riguardi del terzo settore locale. Sensibilità che si manifesta anche grazie al Fondo di Solidarietà, costituito dall’Associazione tra fondazioni di origini bancarie dell’Emilia-Romagna. Tale fondo permette un intervento in quei territori dove il contributo delle fondazioni bancarie, referenti territorialmente, non esiste più o si è ridotto drasticamente a causa della crisi delle banche conferitarie. La dotazione – per progetti da realizzare nel 2022 – ha superato i 450mila euro. Di questi, 120mila sono stati destinati a 12 progetti del territorio ferrarese, tra cui quello presentato dall’Associazione Giulia.

"Rendicontiamo il progetto di questa associazione, che la Fondazione Estense conosce da moltissimi anni – afferma Marianna Pellegrini, segretaria generale della Fondazione – con il fondo di solidarietà, si può continuare ad erogare ad associazioni meritevoli, nell’ambito del welfare. Apprezziamo l’operato dell’Associazione Giulia ormai dal 2006, quando si avviò quella che ancora è tra le loro attività principali: la psico-oncologia". Infatti, come spiegato Franca Navarra, membra del consiglio direttivo di Giulia Odv, questa associazione di volontariato (ormai più che conosciuta sul territorio) concentra la propria attività su progetti rivolti ai bambini del territorio ferrarese colpiti da patologie tumorali o affetti da disabilità neuro motorie.

Le raccolte fondi, promosse dall’associazione, sono finalizzate tradizionalmente al potenziamento dei progetti (attivi a Ferrara-Cona, Cento, Lagosanto, Argenta) con figure professionali quali uno psico-oncologo e una musicoterapeuta. Lo scorso anno, poi, è stato attivato il nuovo progetto (finanziato con 10mila euro dalla Fondazione Estense) di cure palliative pediatriche, svolto in collaborazione con l’unità operativa di neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’Ausl di Ferrara (Uonpia), grazie al quale è stato possibile coinvolgere professionisti delle cure palliative pediatriche per offrire sedute di musicoterapia e laboratori di arte, teatro e canto a bambini e adolescenti affetti da disabilità neuro-motorie, psichiche, cognitive, sensoriali o da patologie neurologiche.

Francesco Franchella