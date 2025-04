Il patto per la sicurezza. Stop a mafie e corruzione con Fisu e Avviso pubblico

L’amministrazione comunale riafferma con decisione il proprio impegno sui temi della sicurezza urbana e della legalità rinnovando, per il 2025, l’adesione a tre importanti reti istituzionali: il Forum Europeo per la Sicurezza Urbana (Fesu), il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (Fisu) e l’associazione Avviso Pubblico - Enti Locali e Regioni contro mafie e corruzione. Il rinnovo è stato ufficializzato con due distinti atti dell’amministrazione che prevedono uno stanziamento complessivo di 6.344 euro in quote associative, confermando la centralità della sfida della città sicura inserita nelle linee di mandato.

"Il Comune intende proseguire e implementare i percorsi di promozione della legalità e della sicurezza, mettendo in campo tutte le azioni necessarie a favore dell’impegno civico, della coesione sociale e della diffusione di buone pratiche per contrastare fenomeni di illegalità, criminalità e infiltrazione mafiosa – spiega l’assessore alla Sicurezza Cristina Coletti –. La partecipazione a queste reti nazionali ed europee rappresenta un’opportunità strategica per condividere esperienze, metodologie e strumenti innovativi con altre amministrazioni, rafforzando l’efficacia delle politiche locali per la sicurezza urbana".

Il rinnovo dell’adesione al Fesu e al Fisu è stato in particolare ratificato con una delibera approvata dalla giunta comunale, per un impegno di spesa di 4.644 euro. Questa decisione garantisce la continuità della partecipazione del Comune a una rete internazionale fondata nel 1987, che conta oltre 250 città ed amministrazioni territoriali di dieci diversi paesi europei. Il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana, invece, è un’associazione attiva dal 1996 che riunisce oltre 40 città, Unioni di Comuni e Regioni italiane, con l’obiettivo di costruire un punto di vista unitario sulle politiche di sicurezza urbana.

Parallelamente, l’amministrazione ha rinnovato, con determina, l’adesione all’associazione Avviso Pubblico, stanziando la quota associativa annuale di 1.700 euro. Avviso Pubblico è nata nel 1996 come rete di amministratori che promuove azioni di prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e sostiene percorsi di educazione alla legalità democratica. Ferrara, che ha aderito ad Avviso Pubblico sin dal 2008.