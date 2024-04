Il patto per l’energia. Arriva il ministro Urso: "Ecco la firma sul futuro del nostro petrolchimico"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso arriverà a Ferrara nei primi giorni di maggio. E lo farà per un motivo importante, ossia l’intesa sul protocollo d’intesa rivolto al progetto di efficientamento energetico del petrolchimico finalizzato al suo rilancio e futuro sviluppo. L’appuntamento è per il 2 maggio nella sala di Ifm e in questi giorni coinvolgeremo tutti i soggetti interessati dal nuovo protocollo per il rilancio del petrolchimico. "Ringrazio il ministro – così Alessandro Balboni, assessore e presidente provinciale di Fratelli d’Italia – per aver confermato la grande attenzione che il Governo riserva a Ferrara e avere mantenuto fede agli impegni per sostenere concretamente l’occupazione, lo sviluppo e le prospettive di crescita del nostro territorio".

Quello in calendario, è solo l’ultimo incontro di una serie di appuntamenti che nei mesi scorsi si sono svolti a Roma. "Il primo – spiega ancora Balboni in una nota – nel settembre del 2023, quando Urso ha annunciato al sottoscritto la sua attenzione nei confronti del petrolchimico, e di nuovo a fine ottobre, quando una delegazione del Comune ha promosso nella sede del Mimit un tavolo tra il Ministro e i vertici nazionali delle società insediate a Ferrara: Eni, Versalis, LyondellBasell e Yara". Al nuovo protocollo d’intesa "abbiamo intensamente lavorato nell’ultimo anno e mezzo insieme ai tecnici del ministero delle Imprese e del Made in Italy, ministero dell’Ambiente e a numerosi altri soggetti per confezionare uno strumento il cui scopo sarà dare una prospettiva di sviluppo per i prossimi decenni al principale polo produttivo e industriale del nostro territorio".

Al centro dell’accordo tra Comune, ministeri, società, sindacati ed altri enti, sono una serie "di progetti concreti – chiude Balboni – la cui funzione è rendere più indipendenti le imprese dalle oscillazioni dei costi dell’energia garantendo attrattività e tenuta degli investimenti e dell’occupazione, con importanti benefici anche di natura ambientale, tra cui la riduzione del del 50% il prelievo di acqua dal Po per uso industriale, come risposta all’emergenza idrica che minaccia il territorio ferrarese".