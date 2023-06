Il patto per salvare l’agroalimentare Unife e ’Navarra’, c’è l’accordo "Nuove figure per l’innovazione"

Università, Fondazione per l’agricoltura Fratelli Navarra e Istituto Agrario Navarra insieme per le sfide del settore agroalimentare locale: ecco la firma dell’accordo siglato ieri nella sede di Malborghetto di Boara. Il tutto alla presenza della rettrice di Unife, Laura Ramaciotti, del direttore del dipartimento di scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie, Alberto Cavazzini, del dirigente scolastico, Massimiliano Urbinati, e del presidente della Fondazione Navarra, Nicola Gherardi Ravalli Modoni, davanti a studentesse, studenti e ospiti.

L’accordo quadro prevede che le parti si impegnino in una collaborazione fattiva e continuata mirata a promuovere azioni sui temi dello sviluppo sostenibile, sullo stato dell’ambiente e sulla sua evoluzione, sulle pressioni ambientali e eventuali impatti sulle filiere agro-alimentari. Il raggiungimento di questi obiettivi sarà possibile grazie alla promozione di iniziative che prevedono attività congiunte. "I fratelli Navarra credevano fortemente nella vocazione agricola del ferrarese e nella potenzialità del territorio – ha commentato Nicola Gherardi Ravalli Modoni – per cui desideravano che fosse data la possibilità alle giovani e ai giovani di sviluppare alte professionalità in campo agricolo. Per rinnovare questo desiderio di Gustavo e Severino Navarra, oggi la Fondazione intende incentivare, con l’istituzione di borse di studio, studentesse e studenti del quinto anno che si iscriveranno al corso di laurea in Tecnologie agrarie e acquacoltura del Delta della nostra Università".

La rettrice si è congratulata per la realizzazione dell’accordo sottolineando come "Unife ha il compito di rispondere alle esigenze della società e di contribuire allo sviluppo di figure professionali in linea con i fabbisogni di un settore, come quello agrario, sempre più orientato all’innovazione e alla multifunzionalità e che richiede competenze specialistiche con un forte taglio interdisciplinare".

Alberto Cavazzini precisa: "L’obiettivo dell’intesa è favorire la conoscenza del settore dell’agroalimentare, la diffusione di dati e informazioni sul settore e fornire agli studenti delle occasioni di formazione e orientamento sui servizi che l’Università mette a disposizione delle giovani e dei giovani". In conclusione, il dirigente scolastico Massimiliano Urbinati: "È per noi un grande orgoglio poter collaborare con Unife. La collaborazione attivata dal protocollo favorirà una serie di attività e giornate di formazione che porteranno a un maggior coinvolgimento diretto di alunne e alunni, scambio di esperienze e crescita, in un’ottica che vede una sempre maggior convergenza tra Università e scuola".

Mario Tosatti