Il patto tra Comune e Università. Al via il monitoraggio dei lupi: "Garantiamo convivenza e tutela"

Uno studio scientifico per conoscere i lupi nel territorio ferrarese. Si tratta di due convenzioni che il Comune ha siglato per il monitoraggio e lo studio del lupo sul territorio comunale, in collaborazione con il dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie dell’Università di Ferrara e con il Wwf, che si avvale del supporto tecnico del Wolf Group Italia. L’obiettivo è raccogliere dati scientifici aggiornati sulla presenza e le dinamiche di popolazione del lupo nel territorio ferrarese, diffondere informazioni corrette e promuovere comportamenti consapevoli tra cittadini e comunità locali, favorendo una convivenza equilibrata tra uomo e fauna selvatica. Le attività previste includono monitoraggio sul campo, fototrappole, raccolta e analisi di campioni biologici, oltre a incontri divulgativi e momenti formativi rivolti a scuole e cittadini.

L’iniziativa è stata illustrata ieri in municipio dal vicesindaco e assessore all’Ambiente e tutela animali Alessandro Balboni insieme ad Alessio Stabellini, dirigente settore Agricoltura e ambiente del Comune, Mattia Lanzoni e Stefano Grignoglio, Unife, Giampaolo Balboni, responsabile Wwf e Riccardo Gennari, fondatore di Wolf Group Italia. "Il ritorno del lupo, dopo decenni di assenza – ha sottolineato il vicesindaco Balboni – è il segno di un ecosistema che si sta riequilibrando e che deve essere tutelato e tenuto sotto controllo. Queste convenzioni sono un passo importante per la conoscenza e la gestione consapevole della presenza dei lupi. Solo attraverso un monitoraggio scientifico e continuo possiamo garantire convivenza, informazione corretta e rispetto per la natura, rendendo Ferrara un esempio unico di equilibrio tra uomo e ambiente". Il progetto, coordinato per l’Università dal ricercatore Mattia Lanzoni e dal docente Stefano Grignoglio, si propone di raccogliere dati aggiornati sull’ecologia e la distribuzione del lupo, mediante monitoraggi diretti e indiretti, con particolare attenzione ai territori di pianura e alle zone a media densità antropica. "Il lupo – spiega Lanzoni – è in espansione su tutto il territorio nazionale da quasi mezzo secolo, dopo aver sfiorato l’estinzione negli anni ‘70. Tale espansione ha visto coinvolto anche il territorio della pianura Padana e del Ferrarese. Questa specie, tradizionalmente associata a zone montane o collinari, ha colonizzato anche la pianura grazie ai corridoi ecologici, alle aree umide, agli argini, alle golene e all’aumento della fauna selvatica".

La convenzione rappresenta dunque un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni locali e mondo accademico, con un approccio che unisce rigore scientifico, tutela ambientale e sensibilizzazione pubblica.