Il Pd alle primarie, ecco dove si vota La mappa dei seggi

Il Partito Democratico di Comacchio è pronto per le primarie, nelle quali sarà scelto il nuovo segretario nazionale del partito tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Si voterà domenica dalle 8 alle 20. I seggi: a Comacchio, Centro laguna in via Spina 34; a Porto Garibaldi, il centro civico in via Caprera 51, e alla sede del Circolo Pd Comacchio a San Giuseppe in via Lido di Pomposa 31. Possono votare tutti coloro che si riconoscono nei valori del Partito Democratico, anche non iscritti.