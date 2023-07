Il Pd e gli spazi pubblici "Ok musica ed eventi, ma siano fruibili da tutti"

Venerdì si è tenuto un colloquio pubblico promosso dal circolo Gad del Pd, seguito da un numeroso pubblico. I due giovani architetti ferraresi, Mattia Guaresi e Jacques Lazzari, unitamente al professore di Urbanistica di UNIfe Romeo Farinella, si sono interrogati sull’uso del Parco e piú in generale degli spazi urbani della città. La domanda: fino a che punto è possibile concedere a privati l’uso di spazi pubblici senza negare la loro identità e senza pregiudicare la loro fruizione da parte di tutti?

"Si è discusso – spiega il Pd – di città partecipata e dell’importanza del ruolo dei cittadini nelle scelte dell’Amministrazione, che attualmente consumano la storicità degli spazi centrali per dare maggiore forza evocativa a eventi musicali. Si è parlato di alternative logistiche, delle potenzialità di altri luoghi, già testati anni addietro, per eventi importanti come Bruce Springsteen, valutando positivamente esperienze in corso in altre città emiliane come Reggio. Si è parlato degli eventuali benefici anche economici per la città piuttosto che per i privati di tali eventi, di cui l’amministrazione non ha ancora fornito puntuale riscontro, peraltro stanziando recentemente un milione e mille euro per la copertura delle spese a carico del teatro comunale (ente attuatore del grande concerto)". Le carenze e gli errori fatti per l’evento “bandiera” della Giunta appaiono, secondo i relatori, evidenti: "Il Parco – spiegano – ancora oggi è parzialmente chiuso, con lavori di viabilità pseudo green in corso per permettere, forse, il ripetersi di altri eventi simili. La città deve interrogarsi su queste esperienze e modificare il passo per mantenere il proprio fascino e la propria attrattiva, accompagnandolo come ha sempre fatto con musica e attrazioni estive". Per il Pd, questo equilibrio è possibile: "Si tratta soltanto di vedere in modo funzionale la città e i suoi spazi e non mettere in concorrenza usi, funzioni e necessità del turismo d’arte e di cultura con quello degli eventi musicali". L’incontro si è concluso con l’appello alla partecipazione ai numerosi eventi di coinvolgimento della cittadinanza nell’ottica di proposizione di un’alternativa alle prossime elezioni. Prossimo incontro domani alle 21 nella sala del condominio il Quartiere in via P. Lana 1, per parlare di transizione ecologica e comunità energetiche.