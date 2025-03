"Il Pd e il dramma del voto Ue"

Caro Carlino, la piazza è anche luogo per esprimere proteste e dissensi. Sabato scorso la piazza del Popolo di Roma è stata presa d’assalto da migliaia di manifestanti della sinistra. Quello che non si è capito bene, è cosa si è voluto dire con questa manifestazione. Troppe idee differenti per averne una? Una piazza che ha interrogato sé stessa e non ha saputo darsi una risposta. Mi è sembrata di più una commedia all’italiana o meglio un dramma shakespeariano. Si, perché come nell’Amleto di Shakespeare così nella sinistra nostrana, il dubbio c’è: “essere o non essere europeisti”? Se la risposta è sì, allora si passa al secondo dilemma: “armare o non armare l’Europa”? Anche qui il dubbio rimane, visto che nella mattinata di mercoledì 12 marzo, il Parlamento europeo ha votato per dare il suo sostegno al piano “ReArm Europe”. I 21 parlamentari europei del PD si sono divisi sul voto: dieci hanno votato a favore della risoluzione di riarmare l’Europa, mentre i restanti undici si sono astenuti. Insomma, bisogna dire che questa sinistra è nel pallone più cupo. La piazza servirà a riprendere la ragione? “To be, or not to be, that is the question”. Garzie, Vincenzo Aiello