"Il Pd ha affossato Calafà. Azione? Fa da stampella"

Un po’ un j’accuse, un po’ un’occasione per lanciare alcune proposte programmatiche. La segreteria provinciale del Partito Socialista ribadisce la sua linea di appoggio alla candidata civica Anna Zonari (La Comune di Ferrara) e lancia un’accusa ben precisa al Pd. Secondo Davide Stabellini e Gianni Squarzanti da parte dei dem "c’è stata la volontà di affossare la candidatura al femminile di Laura Calafà che, attorno al tavolo dell’alternativa, godeva di un certo consenso. La realtà è stata, di fatto, un’altra cosa – si legge nella lunga nota – . Il Pd è andato a un accordo prioritario con il Movimento 5 Stelle".

La candidatura dell’avvocato Fabio Anselmo, "è autorevole, ma non raccoglie il consenso politico di tutte le forze del centrosinistra". E sull’appoggio di Azione alla cordata Anselmo, il giudizio del Psi è molto netto. "Riscontriamo amaramente – prosegue la nota – che Azione, come altre forze civiche, dopo tanti tentennamenti ha scelto di fare da stampella a un’alleanza politica senza prospettiva e che non avrà respiro oltre il giugno prossimo". Stabellini e Squerzanti tornano sul ‘caso’ politico sollevato dai radicali di +Europa, Mario Zamorani e Paolo Niccolò Giubelli, che l’altro giorno hanno chiesto ad Anselmo una smentita pubblica "sull’attività di pressing politico sui partiti romani per forzare una convergenza sulla sua candidatura". "La notizia di questi giorni da parte delle segreterie nazionali di Sinistra Italiana e Verdi di minacciare di non concedere il simbolo alle proprie strutture provinciali a sostegno di Anna Zonari – proseguono nel documento – pone un ulteriore elemento di divisione e preoccupazione a fronte del fatto che, i referenti provinciali, hanno riconfermato il sostegno già dichiarato alla Zonari". Sull’identikit della candidata sindaca, dunque, nessun dubbio. "Abbiamo scelto Zonari – proseguono – perché sosteniamo, dopo settant’anni, la politica possa parlare al femminile proponendo una campagna elettorale che parli ai cittadini delle possibili cosa da fare domani, senza alimentare scontri dialettici spesso incomprensibili". In ordine alle proposte, in cima alle priorità i socialisti indicano la "ricomposizione delle circoscrizioni", un’attenzione particolare "alla sanità pubblica, chiedendo interventi chiari per migliorare l’efficienza della filiera sanitaria", "ritrovare la vocazione turistica Unesco della città", lo "sviluppo delle aree artigianali del territorio per creare posti di lavoro" e un’attenzione "all’aspetto viabilistico e stradale nella zona Est della città".

f. d. b.