Il Pd in difesa di De Michele: "La aiuteremo nelle spese legali"

Il Pd di Vigarano ha aperto, giovedì scorso, l’assemblea che porterà alla fase congressuale e all’elezione del nuovo segretario. Si attendono le candidature. E’ stata la prima assemblea dopo la scomparsa del segretario comunale Roberto Mainardi. "Ne sono uscite nuove idee – ha spiegato il direttivo del Circolo Nilde Iotti Vigarano Mainarda – per andare incontro alle esigenze del territorio che, oggi più che mai, rischia di diventare sempre più fragile in termini di servizi e infrastrutture".

Al momento è stato nominato un coordinatore temporaneo, Gabriella Piana, oltre a nuovi membri del direttivo. Inoltre, l’assemblea ha approvato all’unanimità la proposta del direttivo di raccogliere fondi, attraverso una sottoscrizione tra gli iscritti per risarcire, almeno in parte, la consigliera Agnese De Michele delle spese sostenute a causa della querela che il sindaco Bergamini, com il sostegno della giunta, ha sporto nei suoi confronti. Una vicenda molto seguita, se non altro perchè la De Michele ha nominato, come suo legale, l’avvocato Fabio Anselmo, candidato sindaco a Ferrara.

"La querela verso un consigliere comunale di opposizione è un vero e proprio atto intimidatorio, un grave attacco alla democrazia – ha sottolineato il circolo PD di Vigarano –. Non può passare l’idea malsana di questa amministrazione che pensa di fermare e mettere a tacere i consiglieri di opposizione querelandoli. La Democrazia è altro da questo". Da qui la presa di posizione: "La consigliera ha svolto, seguendo la Legge, il proprio ruolo di di opposizione – ha sottolineato il circolo –. Le diffide, le minacce di querela e le querele sono diventate il modus operandi di questa destra al governo del paese. Questi atti – sottolineano – non fermeranno l’azione politica volta alla ricerca della verità e della trasparenza che ha da sempre distinto la consigliera Agnese De Michele". Il centrosinistra ha fatto quadrato in difesa della consigliera, che ha più volte fatto emergere temi che poi sono finiti al centro del dibattito politico.

