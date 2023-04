Il Pd: "Le priorità sono lavoro, sanità e scuola"

di Sara Manservigi *

Per il Pd il lavoro è e rimane la priorità. Nella nostra città sono numerosi i settori in cui avremmo potuto cogliere le opportunità derivanti dalle ingenti risorse del Pnrr e dal Next Generation Eu. A Ferrara il drammatico tema della denatalità è fortemente legato al lavoro: infatti se fare figli è diventato un privilegio, lavorare pure, tra lavoro e cura di figli o anziani spesso la donna deve scegliere la cura della famiglia. La soluzione non è un bonus economico, ma l’investimento in servizi rivolti alle giovani coppie. A Ferrara dobbiamo assistere alla preoccupazione di molte famiglie per il settore educativo, un tempo eccellenza, dove le liste d’attesa non accennano a diminuire, dove manca stabilizzazione del personale, dove si progettano asili ma senza una visione di insieme, dove si utilizzano risorse Pnrr per abbellire ex scuole che per i nostri figli saranno debiti da cui rientrare. A Ferrara sarebbe necessario un sindaco più presente sui temi del lavoro, ma anche sul tema della sanità.

A Ferrara perfino il settore turismo, nonostante una buona ripartenza, rimane ancora del tipo ‘mordi e fuggi’. Serve visione, serve un progetto credibile e realizzabile di concerto con gli operatori, invece assistiamo all’ennesima gara deserta per il campeggio.

A Ferrara, per concludere, non si è fatto nulla per la difesa e il rilancio della ‘città della chimica’, capace di risultati eccellenti in ricerca e in buona occupazione: avremmo potuto costruire, insieme alle organizzazioni datoriali e sindacali, progetti di transizione ecologica, che avrebbero valorizzato ‘il fabbricone’ come una grande risorsa anche da un punto di vista della difesa ambientale.

Per tutti questi motivi il primo maggio, come unione comunale Pd ci ritroveremo dalle 12.30 al circolo Buontemponi a Barco, nel quartiere operaio della nostra città, al pranzo organizzato dal circolo Pd Zona Nord, per affermare con forza che il lavoro rimane la priorità per il nostro partito e per la città.

* referente lavoro

Unione Comunale Pd