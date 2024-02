Il Pd nel segno della continuità: "Il candidato sarà Alberto Astolfi"

Sarà Alberto Astolfi il candidato sindaco del Centrosinistra alle prossime elezioni amministrative di Riva del Po. Ad indicarlo è stata l’assemblea del Circolo del Partito Democratico di Riva del Po, allargata ad amici e simpatizzanti, sostenitori della lista civica ‘Insieme per Riva del Po’, che si è tenuta mercoledì scorso proprio per affrontare il tema della tornata elettorale che si terrà l’8 e 9 giugno prossimi. "L’assemblea è stata aperta dal segretario di Circolo Dino de Battisti – si legge nella nota condivisa dal Circolo Pd di Riva del Po e Insieme per Riva del Po’ - che ha introdotto una serie di valutazioni sull’operato dell’amministrazione uscente, scaturite anche da un confronto avvenuto all’interno del gruppo consiliare della lista civica, che ha evidenziato la necessità di un lavoro in continuità con segnali di rinnovamento con quanto fatto dall’amministrazione uscente. Nell’ambito di questa impostazione e nel rispetto delle premesse in origine che dovevano portare alla realizzazione di una nuova comunità che prendesse il posto delle due precedenti di Berra e Ro, considerato che si era prevista un ‘alternanza nel ruolo di sindaco tra le due comunità". Sulla base di queste considerazioni, il sindaco uscente Andrea Zamboni ha deciso di mettere a disposizione dell’assemblea il proprio mandato, proponendo la candidatura dell’attuale vice sindaco Alberto Astolfi come suo successore "proprio per espletare – prosegue il comunicato - il percorso tracciato e condiviso in origine". Dunque, a seguito della discussione e della proposta fatta, l’assemblea ha indicato nella figura di Alberto Astolfi il candidato alla carica di primo cittadino per il comune di Riva del Po. Nelle conclusioni, Alberto Astolfi, accettando la proposta così formulata ha ringraziato il sindaco Zamboni per il grande lavoro svolto e sottolineato il ruolo centrale della lista civica ‘Insieme per Riva del Po’ e dell’unità di intenti "che deve contraddistinguere la lista del centrosinistra che si propone di governare la comunità nella prossima legislatura". Pd e Insieme per Riva del Po, dunque, sosterranno Astolfi, che ha alle spalle una lunga esperienza nella pubblica amministrazione locale, cominciata nell’ex Comune di Berra. Come detto, attualmente ricopre la carica di vice sindaco nella giunta Zamboni, con deleghe ad Affari Generali, Personale, Formazione e Lavoro, Sicurezza, Trasporti, Polizia Municipale, Agricoltura, Associazioni di volontariato, ed è capogruppo consiliare di UnioneSì nell’ambito dell’Unione dei Comuni ‘Terre e Fiumi’.

Valerio Franzoni