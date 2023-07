Il Pd organizza il ’campo largo’ "A Ferrara possiamo vincere Il candidato? Dal mondo civico"

di Federico Di Bisceglie

Per ora di nomi non se ne fanno. Di chiacchiere tantissime, di certezze ben poche. Se non quella di un approccio metodologico che parta dalla stesura di un programma "condiviso e aperto" per offrire all’elettorato "una visione di città e di territorio alternative a quelle della giunta Fabbri".

Il cantiere del centrosinistra è al lavoro per designare non solo il competitor dell’attuale sindaco, ma soprattutto per costruire il terreno della sfida. Il programma, appunto. Nei giorni scorsi il tavolo delle opposizioni – che riunisce tutte le forze politiche del centrosinistra da Azione a Sinistra Italiana – si è confrontato su alcuni punti programmatici che saranno "la base per poter lavorare assieme". Ne ha parlato al Carlino il segretario provinciale del Pd Nicola Minarelli.

Segretario partiamo da chi sarà il candidato. Pur non avendo ancora chiaro il nome, avrete individuato – immagino – un profilo di chi potrà rappresentare il centrosinistra alle elezioni del 2024?

"Sì, il candidato dovrà prima di tutto saper incarnare il programma che è in fase di definizione. Dovrà essere una personalità che aggrega le forze in campo, ognuna con la propria sensibilità. Ci immaginiamo un candidato che provenga dal mondo civico e che sia in qualche modo di discontinuità".

Il fattore tempo, nella designazione di programma e candidato sarà fondamentale per il centrosinistra, considerando che lo schieramento avverso per lo meno l’uomo su cui puntare ce l’ha già.

"Sono parzialmente d’accordo. Non ci sfugge l’esigenza di dover prestare attenzione al tempo, ma metodologicamente più che la fretta prediligiamo la qualità. Ci interessa fare una scelta buona, per poter davvero offrire un’alternativa alla città".

Secondo voi quella del 2024 è una partita contendibile?

"Non solo è contendibile: possiamo vincere. C’è infatti una larghissima parte di questa città (e del territorio) che desidera un cambio di passo rispetto a quello attuale, soprattutto per quanto riguarda la capacità di immaginare il posizionamento di Ferrara, sotto il profilo dello sviluppo economico, da qui ai prossimi trent’anni. Eventi e sagre, pur con qualche accorgimento nel solco del rispetto dei luoghi nei quali si svolgono, sono importanti. Ma non c’è solo questo. Ricordo, peraltro, che saranno tredici i comuni che l’anno prossimo andranno al voto, per cui saranno elezioni molto importanti".

Come si immagina il ruolo del Pd nello schieramento del centrosinistra?

"Il Pd deve fare da collante, da facilitatore per l’allargamento dello schieramento anche a componenti della sinistra che non siano i partiti o i gruppi consiliari. Deve agevolare il terreno del confronto, portando il suo contributo al dibattito e al programma. Una cosa la voglio dire molto chiaramente: non rivendichiamo ruoli egemonici. Siamo per costruire, non per imporre".

Quali sono, al momento, i punti sui quali sembra esserci una convergenza tra le forze politiche?

"Le cito solamente tre esempi, che però restituiscono l’idea di un’alternativa rispetto all’attuale amministrazione. L’implementazione, in chiave di città universitaria, del rapporto tra Comune e ateneo. Un’idea di sviluppo della città che metta al centro il futuro del Petrolchimico, con i processi di transizione a esso connessi e un rafforzamento dei flussi turistici, facendo in modo che non siano più mordi e fuggi".

Il Movimento 5 Stelle è presente al tavolo delle opposizioni un po’ a ‘intermittenza’. Condividerete anche con loro programma e candidato?

"A volte le dinamiche nazionali agevolano, altre volte complicano i rapporti sui territori. Per quanto ci riguarda, le porte sono aperte. E siamo ben disposti a condividere questo percorso con loro".