Il Pd riparte dalle frazioni: "Al fianco di Anselmo per dimostrare che c’è ancora un domani"

"C’è ancora un domani". Da questo slogan parte la campagna elettorale del Partito Democratico, che ieri mattina a Gaibanella, davanti alla sede della delegazione sud del Comune, ha presentato il proprio simbolo a sostegno della candidatura a sindaco di Fabio Anselmo. L’ispirazione è stata il recente film di Paola Cortellesi, e la prima punzecchiatura arriva dal segretario comunale Talmelli: "Noi quando copiamo, lo facciamo bene". Chiaro il riferimento ai manifesti elettorali di Alan Fabbri, molto simili a quelli della deputata americana Alexandra Ocasio-Cortez, che tanto clamore hanno suscitato negli ultimi giorni sui social. A Gaibanella era presente tutto lo stato maggiore del Pd emiliano-romagnolo: oltre al segretario comunale Talmelli, infatti, a fianco del candidato sindaco Fabio Anselmo c’erano pure il segretario provinciale Minarelli e quello regionale Tosiani.

"Abbiamo scelto di far partire la campagna elettorale da questo che è un luogo simbolo e che testimonia uno dei fallimenti della gestione Fabbri, ovvero la chiusura delle circoscrizioni – dichiara Alessandro Talmelli –, uno dei primi impegni che ci prendiamo come coalizione di centrosinistra è proprio quello di riaprire i consigli territoriali di cui tanto la gente aveva bisogno. Lo vorremmo fare anche con un coinvolgimento del terzo settore. Oltre il 60% dei candidati della nostra lista vive nelle frazioni, il successo di un’amministrazione non si misura solo da quello che avviene nel centro storico, perché negli ultimi anni la provincia è stata abbandonata a sé stessa".

"Sono tre le parole chiave di questa tornata elettorale: entusiasmo, qualità e prospettiva – prosegue Nicola Minarelli –. L’entusiasmo è palpabile, abbiamo una squadra che si è messa in gioco in un progetto ampio che vede Fabio Anselmo candidato a sindaco; la qualità delle persone è altissima, non solo per quanto riguarda le competenze, ma anche per la rappresentanza territoriale e di mondi diversi tra loro; e poi la prospettiva, quella che vogliamo dare alla nostra città e che è mancata negli ultimi anni". Sulla stessa linea il segretario regionale Luigi Tosiani: "Grazie a Fabio, che ha rinunciato al proprio percorso di vita professionale per buttarsi in questa sfida. Il Pd, invece, non rinuncia alla propria storia, ma lo fa consapevole di ciò di cui ha bisogno Ferrara oggi: un progetto squisitamente civico, in cui il candidato sindaco si è fatto megafono di tante voci e ha generato coraggio, entusiasmo e idee. Oggi la partita è aperta".

Chiusura con l’intervento di Fabio Anselmo: "Possiamo rimediare a questa ‘tempesta perfetta’, è in atto una desertificazione dalle aree periferiche alla città e del credito bancario: i soldi dei ferraresi non vengono investiti nel territorio. C’è ancora un domani, facciamo in modo che sia così. Nelle ultime settimane abbiamo assistito all’indegna presa di posizione del sindaco verso Marco Cappellari, ‘colpevole’ di essersi candidato col Pd: non è ammissibile che un pubblico ufficiale vada ad interferire sulle attività di volontariato. Si è perso ogni senso di legalità".

Jacopo Cavallini