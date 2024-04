Il Pd: "Salvate i titolari dei bagni"

"Siamo al fianco dei balneari e di tutti i lavoratori dipendenti nel settore, sperando si possa portare avanti la proposta già formulata dalla Regione Emilia-Romagna tramite l’assessore Andrea Corsini". Ad affermarlo è il segretario comunale del Pd di Comacchio, Michele Farinelli, che interviene sul tema della direttiva europea per le concessioni demaniali. "Quando si parla di Bolkestein – afferma in una nota Farinelli - bisogna sempre ricordare di che gruppo politico faceva parte chi la direttiva in Consiglio UE l’ha scritta, cioè dalla stessa destra che in Italia vorrebbe invertire la narrazione. Come Pd in Regione ci siamo fatti promotori, assieme alle associazioni sindacali e di categoria, di una proposta portata sulla scrivania dell’allora ministro Garavaglia, poi finita in un cassetto. La proposta prevedeva, sintetizzando, garanzie e soprattutto premialità in base a fattori quali storicità, investimenti, qualità del lavoro dei dipendenti". Secondo il segretario comunale dem, le gare sono inevitabili, "e non per volontà sicuramente nostra", ma per parteciparvi bisogna intervenire: "Uno dei requisiti necessari sarà l’essere in regola con qualsiasi forma di abuso edilizio che potrebbe presentarsi. I proprietari degli stabilimenti balneari già dal 2019 si erano prodigati nel portare avanti le pratiche, ma ad oggi la macchina amministrativa risulta incagliata. Ciò si adduce sempre alla mancanza di personale, ma se non ci pensa la politica ad oliare gli ingranaggi probabilmente non si andrà avanti".