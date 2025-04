Il Pd si ripensa. Il centrodestra faccia cultura

È grande fermento, nel Pd cittadino, per l’appuntamento congressuale di giugno. Uscito frastornato dalla sconfitta elettorale del giugno 2024, ma parzialmente ristorato dalla vittoria di de Pascale alle regionali del novembre scorso, il partitone è alla ricerca di nuovo slancio e di unità, attraversato com’è da laceranti divisioni interne che vanno ben oltre il ben noto, e anacronistico, binomio Calvano-Zappaterra. Una cosa è certa: servono leadership, classe dirigente e slancio nuovi per giocarsela nel 2029. Data lontanissima, obietterà qualcuno. Non del tutto se l’obiettivo è fare una opposizione più incalzante e costruire una squadra coesa e vincente.