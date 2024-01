Il Pd verso le elezioni: "Si vince con Anselmo. La narrazione di Fabbri è destinata a cadere"

È una settimana di incontri cruciali. Si decide tutto in queste ore: segretario Alessandro Talmelli, possiamo dare per assodato l’orientamento del Pd sul candidato sindaco Fabio Anselmo?

"Fabio Anselmo è l’unico candidato che non solo può portarci al ballottaggio, ma che può portare la coalizione di centrosinistra a vincere le amministrative. L’orientamento del Pd, anche a seguito degli incontri avuti in questi giorni, è chiaro. L’avvocato è il nostro candidato".

È d’accordo con l’analisi del capogruppo pentastellato Tommaso Mantovani, che sostiene la sconfitta di Fabbri?

"Sì, concordo. E concordo anche sul fatto che sarà una campagna elettorale molto accesa. Fabbri non ce la farà, perché i ferraresi hanno aperto gli occhi e non sono più disposti ad accettare la mancanza di visione sullo sviluppo della città dimostrata in questi anni di governo cittadino. Non solo: Fabbri non è stato in grado di essere il sindaco di tutti, ha rappresentato solo il suo elettorato".

Il sindaco, stando agli ultimi indici di gradimento, gode di un consenso ancora alto fra i cittadini.

"Non sto sottovalutando la forza del candidato, che ha ancora grande popolarità. Ma penso che la sua narrazione cadrà davanti ai fatti. A proposito di narrazione, esprimo solidarietà alla mia vicesegretaria Sara Conforti, attaccata personalmente dal segretario di FI, Toselli. Tornando a Fabbri, penso che nel corso del suo mandato, abbia innescato troppe conflittualità. Dal mondo dello sport a quello dell’associazionismo, passando per il terzo settore e le frazioni nelle quali sono state fatte tante promesse ma c’è stata poca continuità di governo decentrato. Senza contare i continui scontri istituzionali provocati dal primo cittadino: con la Regione e con il vescovo Perego".

L’elettore del centrosinistra si aspetta un’offerta politica molto diversa da quella, bocciata, nel 2019. Quali i punti di discontinuità rispetto ad allora?

"Il ‘mio’ Pd è molto diverso da quello di allora. Siamo ripartiti dalle persone, siamo tornati a fare politica veramente dal basso. Abbiamo lanciato dei messaggi di un certo tipo, che la gente ha apprezzato. Il risultato della festa dell’estate scorsa ne è una significativa dimostrazione. Il voto a Fabio Anselmo è il segnale principale di discontinuità: una candidatura puramente civica, fuori dalle logiche politiche".

A proposito di civici, la Comune propone la candidatura di Anna Zonari mentre altri partiti del centrosinistra pare stiano lavorando a una candidatura alternativa. Un’insidia?

"Il mio appello è quello di restare tutti uniti e di convergere sulla figura di Anselmo. Come partiti e civici hanno avuto modo di constatare durante l’incontro con lui e il Tavolo, l’avvocato è un candidato estremamente inclusivo e che saprà fare sintesi delle diverse sensibilità che compongono la coalizione. Il rischio, dividendoci, è di disperdere tanti voti utili".

Come vede la situazione a destra?

"Più che parlare di candidati sindaci a sinistra, forse è più probabile che emergano alternative a destra".

La coalizione ha sempre dichiarato compattezza sul sindaco uscente.

"Bisognerà vedere cosa faranno i moderati. Serpeggia malumore. Anche ai moderati delusi, il centrosinistra e il Pd sono aperti".