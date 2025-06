Il pensiero di Ildegarda di Bingen. Filosofa, erborista e badessa

Oggi alle 18.30 a Casa Lampronti, in via Vignatagliata 33, si svolgerà il secondo incontro del ciclo ‘Donne e Medicina’ a cura di Rosaria Amelia Di Fabio che ci parlerà di Ildegarda di Bingen, badessa, erborista, autrice di opere filosofiche, naturalistiche e musicali. La sua visione naturale e olistica della persona è più che mai attuale. La capacità di Ildegarda fu quella di raccogliere e diversificare elementi spesso rinchiusi in saperi stigmatizzati che erano considerati prerogative delle streghe. Infatti i suoi rimedi naturali, offerti come conoscenze provenienti da visioni divine perdono la fama di misture elaborate per ispirazione demoniaca, preservandola dalla censura. Le sue cure pur di ispirazione divina erano portatrici di un altro sapere. Solo nel corso dei secoli la figura di Ildegarda si è liberata dall’immagine di sola trasmettitrice della parola divina e si è evidenziata quella di erborista.