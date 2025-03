Il pensiero nell’epoca dell’Intelligenza artificiale

Il ruolo della filosofia nell’era dell’Intelligenza artificiale sarà il tema dell’appuntamento con il Circolo della Stampa, in programma domani all’hotel Astra (viale Cavour 55, alle 17.30). Al centro dell’incontro sarà il volume ‘Filosofia live’ (Diogene Multimedia, 2025) che affronta da molteplici punti di vista le questioni dibattute dalla filosofia di questi ultimi anni. Ne parleranno, coordinati da Chiara Simonato, tre degli autori: Maurizio Villani, Luigi Neri e Maurizio Pancaldi. "Oggetto di questo libro, impostato in una forma manualistica per problemi, inusuale per la tradizione italiana – osserva Villani, a lungo professore stabile di Storia della filosofia all’Istituto superiore di Scienze religiose di Casa Cini e presidente del Fedic Ferrara – è la presentazione del campo problematico della filosofia di questi ultimi anni, nella consapevolezza che ci troviamo al centro di trasformazioni non solo imponenti, ma anche molto rapide".

La struttura del volume è articolata in otto sezioni, di cui sono autori Luigi Anderlini, Augusto Cavadi, Antonio Cosentino, Antonio Melchionna, Luigi Neri, Maurizio Pancaldi, Neri Pollastri, Nicola Simonetti e Maurizio Villani. La prima sezione mette a tema le neuroscienze cognitive e la filosofia della mente, affrontando il problema del rapporto tra mente e corpo come viene visto dalla filosofia e dalla scienza. Il secondo capitolo si misura con alcune domande molto filosofiche sul mondo della fisica e sulle tematiche gnoseologiche, un secolo dopo la Relatività e la Meccanica quantistica. Si collega a questa prospettiva di ricerca l’argomento successivo, relativo alla filosofia nell’età della tecnica, che riflette sul ruolo della ricerca filosofica nell’età dell’intelligenza artificiale. La sezione quarta tratta della filosofia del cinema.