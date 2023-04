Il percorso nascita "Dal test di gravidanza tutto l’iter del parto felice"

Una mano che accompagna la mamma e la coppia lungo tutto il percorso, dal test di gravidanza positivo fino ai primi mesi di vita del bambino. Parliamo del Percorso Nascita, diffuso capillarmente sul territorio ferrarese per garantire assistenza,sostegno e ascolto a tutte le donne e alle coppie, lungo tutto il percorso della gravidanza fino a dopo la nascita. Un programma di supporto a 360 gradi, svolto dai consultori in stretta integrazione con il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Sant’Anna di Cona, che nel corso dell’anno 2022 ha seguito 1606 donne in gravidanza. La presa in carico comincia con la visita ostetrica di primo accesso, da prenotare in farmacia o al numero verde con l’impegnativa del medico di base.

Da qui inizia tutto il percorso di gestione della gravidanza, sia che si tratti di un percorso di gravidanza fisiologica a basso rischio (gestito interamente dall’ostetrica) o di medio-alto rischio (gestito in condivisione con il medico). Il percorso è accompagnato da visite periodiche. "È importante accompagnare le donne e i genitori in tutto il percorso, dalla scoperta del test di gravidanza positivo fino al parto e durante i primi mesi dopo la nascita, garantendola continuità assistenziale con percorsi omogenei e uniformi su tutti e tre i Distretti”", spiega il responsabile salute donna Ausl Demetrio Costantino. Gli fa eco la coordinatrice Ostetrica Caterina Bruschi: "La donna viene messa al centro dei nostri servizi: per noi è importante costruire una relazione di fiducia".