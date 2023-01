Il ’pescatore’ di sogni viaggia sul carro Svelato il bozzetto dei ragazzi del Guercino

Mancavano ormai solo loro a svelare il bozzetto del carro che sfilerà al vicino carnevale di Cento del 2023 e finalmente, anche l’associazione carnevalesca I Ragazzi del Guercino hanno svelato la loro creazione. Gli hanno dato il titolo ’Il pescatore di sogni’ e il 5 febbraio, prima data della kermesse, vedrà arrivare in piazza Guercino, un grande mondo marino tutto da scoprire. "I sogni sono porte nella nostra vita e fin da bambini ci vengono raccontate fantasiose favole per portarci a credere che tutto è possibile – scrivono nel soggetto – in una di queste fiabe si racconta che i sogni sono desideri e anche I Ragazzi del Guercino con il loro carro ci invitano a non smettere mai di sognare, perfino nei momenti più bui e difficili della nostra vita". E spiegano il carro. "Siamo tutti come un pescatore che insegue i propri desideri e le proprie aspirazioni – proseguono – Fin nel profondo degli abissi, in un mare pieno di ostacoli e di avversità, rappresentati da un pericoloso squalo e da una sirena ammaliatrice che provano a distoglierci dalla ricerca del nostro forziere pieno di sogni, di luce e di serenità". E lanciano un bel messaggio a tutto il pubblico. "Tuttavia, nonostante le difficoltà e le delusioni, ognuno di noi continua a sognare – conclude il soggetto – . Anche ad occhi aperti, come un bambino che si dondola sulla luna che sogna, spera fermamente , dimentica il presente e il sogno realtà diverrà". E come sempre, anche la coreografia sarà parte del carro. "I colori, la musica e l’allegria di un meraviglioso gruppo di ballerini e artisti fanno da cornice al carro – chiudono – ricordandoci che a carnevale e nella vita soprattutto, sempre si può sognare". E con questo carro che I Ragazzi del Guercino cercano la scalata al gradino più alto del podio della classifica finale del carnevale dopo la loro delusione dell’edizione estiva. L’associazione carnevalesca aveva infatti chiuso al secondo posto, dietro i Toponi per 20 punti e davanti ai Fantasti100 per soli 5 punti, e una domenica dov’erano stati anche protagonisti, all’uscita della piazza al primo giro, del crollo della testa del clown sulla struttura del tendone del circo. Ora tutte le società carnevalesche hanno svelato i propri carri, lavorando alacremente per arrivare pronti alle sfilate del Cento Carnevale d’Europa del 5, 12, 19, 26 febbraio e 5 marzo.

Laura Guerra