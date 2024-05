’Il peso della legge’. Le politiche razziste raccontate dagli alunni

L’orrore delle leggi razziali raccontato attraverso quattro famiglie ebree ferraresi che provarono sulla propria pelle le deportazioni e lo sterminio: i Bassani, i Vita, i Mortara e i Finzi. È stata inaugurata, nella sede dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna in viale Aldo Moro 50, "Il peso della legge", mostra itinerante nata dalla collaborazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah (Meis) con il Liceo Scientifico Roiti di Ferrara.

La mostra, attraverso fotografie, immagini e testi, esplora le drammatiche conseguenze delle politiche razziste in Italia durante il periodo delle leggi razziali fasciste del 1938. In particolare, offre uno sguardo approfondito sull’impatto che le leggi razziali ebbero sulle famiglie ebree italiane, raccontando le vicende di quattro di queste: i Bassani, i Vita, i Mortara e i Finzi. "I nostri studenti e i colleghi docenti hanno lavorato per far ragionare i giovani su una delle pagine più drammatiche della nostra storia nazionale", ha spiegato Giorgio Rizzoni, docente del liceo Roiti. Il direttore del Meis Amedeo Spagnoletto ha ricordato come "il Museo Nazionale dell’Ebraismo e della Shoah prosegue nel proprio impegno per la conoscenza e la difesa dei valori democratici".

"Questa mostra è uno dei lavori a cui teniamo di più insieme ai Viaggi della memoria, perché dimostra quanto sia importante far lavorare gli studenti su documenti storici", ha sottolineato la presidente dell’Istituto di Storia contemporanea di Ferrara Anna Quarzi. La mostra “Il peso della legge” è stata progettata con l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle leggi razziali emanate dal regime fascista e le conseguenze provocate, ripercorrendo le storie di persone e famiglie di cittadini italiani di religione ebraica. Si è scelto di procedere su due linee parallele: partendo dal Manifesto della razza da un lato e dall’altro dallo studio di documenti che erano presenti nell’archivio del Meis relativi alle vicende di famiglie di religione ebraica che erano residenti nelle province di Ferrara e Ravenna.