Il pianista israeliano Nitai Hershkovits al Torrione

Questa sera, alle 21.15, sarà ospite al torrione San Giovanni (via Rampari di Belfiore, 167) il pianista israeliano Nitai Hershkovits, il cui percorso artistico si basa su musica improvvisata e ricerca, filtrate da una formazione classica e dalla ricca tradizione melodica medio orientale ed ebraica. Condivide il palco con Petros Klampanis, al contrabbasso, e Amir Bresler, alla batteria. Nato in Israele da madre marocchina e padre polacco, il percorso musicale di Nitai Hershkovits è iniziato dapprima con lo strumento del clarinetto per poi spostarsi al pianoforte a 15 anni.

Il jazz e la musica improvvisata sono state subito il punto focale delle sue ricerche musicali, filtrate da una formazione classica e dalla ricca tradizione melodica medio orientale ed ebraica. Nel 2016 si è trasferito a New York per collaborare stabilmente con il contrabbassista e compositore Avishai Cohen per poi rientrare in Israele creando un fertile sodalizio musicale con il sassofonista Oded Tzul. 'Call on the old wise', il suo primo album per la Ecm, ha ottenuto il premio di miglior album del 2024 da parte della critica tedesca e la nomination ai grammy. Con un tocco morbido, un'azione leggera e armonie fluide, le improvvisazioni di Nitai si svolgono come composizioni create in tempo reale, attingendo a una molteplicità di idiomi e a una conseguente abbondanza di colori e timbri. Con il suo trio, continua la sua filosofia musicale di lirismo e melodia, che ha già presentato nel suo programma da solista attingendo da ampie influenze, che vanno dal suo lavoro in contesti jazzistici ed esplorazioni contemporanee d'avanguardia al suo background nella musica classica.