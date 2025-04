Il piano del verde in sala. Così nasce una città parco

Oggi, ore 17-19, al Dipartimento di Architettura, Salone d’Onore, Palazzo Tassoni (via Ghiara 36) si terrà l’incontro pubblico ’Il piano del verde per una città parco. Esperienze’. Relatrici saranno Anna Lambertini, architetta del paesaggio dell’Università di Firenze, e Alessandra Marin, architetto-urbanista dell’Università di Ferrara. Introduce Romeo Farinella, architetto-urbanista dell’Università di Ferrara. Sarà il secondo incontro del ciclo di incontri pubblici rivolti alla cittadinanza: ’Ferrara e le altre, incontri sulle città e i loro problemi’ organizzato dal Dipartimento di Architettura_Citerlab e Lsfd e dal Forum Ferrara Partecipata, nell’ambito del progetto di Public Engagement dell’Università di Ferrara ’Abitare l’inclusione. Diritti e spazi urbani oltre il conflitto’ (responsabile scientifico prof Gianluca Forgione, Dipartimento di Studi Umanistici). Negli incontri verranno approfondite tematiche relative alla qualità del vivere e abitare la città preliminari all’elaborazione di idee, proposte e visioni per la Ferrara futura e la necessaria transizione ecologica. Lo scopo è quello di approfondire temi urbani che interessano Ferrara stimolando il confronto con altre città.