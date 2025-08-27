Il piano di gestione Unesco. Progetto quasi completato. La presentazione a ottobre

Ormai ci siamo. La bozza del nuovo Piano di gestione del sito ‘Patrimonio Mondiale Ferrara Città del Rinascimento e il suo Delta del Po’ è quasi completata. Tant’è che, proprio ieri mattina è partita la lettera dagli uffici del Comune che dà appuntamento per la presentazione ufficiale del documento giovedì 11 ottobre. Come si legge nella convocazione il piano costituisce "lo strumento strategico per garantire la tutela, la valorizzazione e la trasmissione dell’eccezionale valore universale del sito". Il documento, come sottolinea al Carlino l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli – che ha seguito l’iter del dossier dall’inizio dell’anno, assieme al direttore generale Sandro Mazzatorta e alla dirigente Ethel Guidi - "è frutto di un articolato percorso partecipativo che ha coinvolto soggetti istituzionali competenti per la tutela, la gestione e la valorizzazione dei beni che compongono il sito e da molteplici portatori d’interesse attivi nel territorio, ed è stata condivisa con i membri del Comitato di Pilotaggio".

Fra l’altro, va sottolineato che l’ultimo piano di gestione di cui si ha traccia risale al 2009 ed era firmato dall’allora sindaco Gaetano Sateriale. "In questi anni – commenta Gulinelli – i requisiti e le richieste da parte dell’Unesco sono molto cambiate. Per cui, nell’ottica di valorizzare al meglio il 30esimo anniversario dal riconoscimento Unesco, assieme agli altri componenti del Comitato, abbiamo fatto una profonda revisione che aprisse la strada a una nuova stagione". Sono tante le attività che, a partire da settembre, verranno organizzate proprio per "sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di essere sito Unesco, coinvolgendo non solo i componenti del comitato e gli stakeholder nella logica dell’approccio partecipativo, ma anche gli istituti scolastici". Dunque il tutto avrà in qualche modo anche una dimensione ‘didattica’ che si muoverà parallelamente "all’apertura di tavoli tematici su ciò che attiene alla complessità del sito Unesco".

La riunione di settembre servirà infatti non solo per condividere la prima stesura del documento, ma anche per accogliere eventuali integrazioni da parte dei portatori di interesse. "Per la stesura del nuovo piano di gestione – aggiunge Gulinelli – abbiamo fatto anche una serie di sopralluoghi su alcuni dei monumenti più significativi del sito, oltre il centro storico e la città". Insomma un lavoro meticoloso e articolato che vedrà il suo culmine – al di là del documento – nell’apertura, il prossimo anno, della Porta degli Angeli. Ma gli impegni e le azioni contenute nel Piano di Gestione hanno un respiro molto più lungo. "Questo documento – riprende l’amministratore – contiene impegni e linee di azione che avranno validità fino al 2031. Fra l’altro, nelle pieghe del testo, è prevista anche l’istituzione di una governance che coordini tutti gli enti coinvolti e che comprende anche l’Arcidiocesi, che possiede molti dei monumenti di pregio inseriti nel sito".