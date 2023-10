"Il piano giovani, piattaforma strategica per affrontare i temi del domani"

Gianpaolo Zurma (foto), coordinatore della commissione ambiente ed agricoltura e responsabile nazionale dei giovani dell’associazione ecologista Fare Verde, espone la sezione "Duplice transizione e agricoltura" del piano nazionale giovani del consiglio Giovani, l’organo sottoposto al consiglio dei Ministri per le politiche giovanili. "Il Piano nazionale giovani – spiega Zurma – rappresenta l’incontro delle singole proposte di ogni organizzazione giovanile per i grandi temi del domani. Il documento, si pone come obiettivo quello di migliorare le condizioni dei giovani e dell’Italia che verrà. Il lavoro effettuato è frutto di una serie di incontri tra le associazioni aderenti al consiglio nazionale Giovani, all’ufficio legislativo dell’organo, ai membri delle commissioni, ai consiglieri di presidenza ed infine ai coordinatori delle macroaree presenti all’interno del Cng, al fine di stilare un progetto capace di mettere in luce i bisogni dei giovani.

Come coordinatore della commissione ambiente ed agricoltura ho avuto modo di presidiare, insieme ai consiglieri di presidenza Veronica Barbati e Vincenzo Riemma, i lavori per la sezione ‘Duplice transizione e agricoltura’ del documento

Sviluppo economico e sociale delle aree rurali e rivitalizzazione di esse attraverso l’agricoltura, transizione digitale delle Pmi, riqualificazione digitale della Pubblica Amministrazione".