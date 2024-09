Il piano per il Capodanno. Show e incendio del Castello, dal Comune 80mila euro

Ferrara si prepara al grande evento dell’incendio del Castello, che saluterà – anche quest’anno, come da tradizione – l’arrivo del 2025. Ieri mattina la giunta comunale, su proposta dell’assessore Matteo Fornasini, ha infatti dato il via libera al protocollo d’intesa del Comune con la Provincia e la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna per l’organizzazione dell’intera festa, per dare il saluto al nuovo anno. Il soggetto attuatore dell’evento sarà Ferrara Tua. Il protocollo sancisce una collaborazione volta a promuovere il patrimonio culturale e turistico di Ferrara, con l’obiettivo di aumentare l’attrattività turistica e contribuire alla crescita economica della città. Lo stanziamento comunale previsto per la festa di Capodanno edizione 2024/2025 e gli eventi collegati all’incendio del Castello è di 80.000 euro, di cui 10mila della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, e dell’impegno di Ferrara Tua, che comparteciperà economicamente alle spese necessarie per la realizzazione dell’evento e per la programmazione di ulteriori eventi nel periodo di dicembre 2024 e gennaio 2025 a sostegno della promozione e valorizzazione turistica della città.

La Provincia metterà invece a disposizione il Castello Estense nelle sue componenti: camminamenti, balconate, balaustre, torri, fossato (per il posizionamento dei fuochi d’artificio e la realizzazione dello spettacolo pirotecnico). Gli spazi attorno alla fortezza estense (piazza Castello, piazza della Repubblica, piazza Savonarola, largo Castello…) saranno invece riservati dal Comune a uso, principalmente, del pubblico. "La firma del protocollo conferma l’impegno congiunto delle istituzioni a organizzare a Ferrara eventi di rilevanza nazionale e internazionale. La festa di Capodanno è uno degli eventi più attesi e apprezzati, entrato nel cuore della proposta ferrarese. Culminerà anche quest’anno con i fuochi d’artificio che illuminano il Castello Estense da tutte le angolazioni", dice il sindaco Alan Fabbri. "Il Comune contribuisce anche quest’anno con un investimento importante e con la certezza del vasto ritorno che la festa dell’incendio del Castello, tra le più famose in Italia, produce. Ferrara, ancora una volta, sarà protagonista del Natale e del Capodanno con una serie di eventi che copriranno tutto il periodo delle feste natalizie", commenta l’assessore Matteo Fornasini.