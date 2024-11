Il piano per il personale. Ok all’aggiornamento: "Assunzioni e concorsi"

Approvato in giunta l’aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026. Il grosso si concentra sul piano occupazionale dei dipendenti: ci saranno nuovi concorsi Cfl (contratto di formazione e lavoro) per giovani e non solo, come nuove possibilità per ruoli con determinate competenze e professionalità. Ci sarà anche un avviso per l’inserimento lavorativo di disabili, che mancava da tempo. Vengono poi convertiti prima della scadenza 23 contratti di formazione lavoro (Cfl) che verranno trasformati in tempo indeterminato, anticipandone la conversione già nel 2024 anziché alla loro naturale scadenza nel 2025.

"Quello che viene è un triennio che vede le politiche del personale al centro del processo di efficientamento e ringiovanimento dell’ente: saranno quindi 35 le risorse Cfl assunte e complessivamente convertite. Ci saranno poi altri concorsi in programma" annuncia il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri.

"Quando ci siamo insediati – prosegue il primo cittadino – vi era solo un under 30 in tutto il personale, composto mediamente da over 50. In questi anni abbiamo proceduto a un rafforzamento e ringiovanimento dell’Ente, valorizzando le risorse e dando sostegno alla struttura organizzativa, consolidandola. Ora, con soddisfazione, portiamo avanti questo processo di ‘svecchiamento’ con l’aggiornamento del Piao, offrendo nuove possibilità di inserimento lavorativo e nuove stabilizzazioni per chi ha già avviato il suo percorso lavorativo in Comune. L’obiettivo occupazionale è per noi importante e strategico: il ricambio generazionale all’interno dell’ente offre l’opportunità di rendere più funzionale la macchina dell’amministrazione pubblica, che deve essere a servizio delle esigenze del cittadino" conclude Fabbri.

"A fronte delle nuove esigenze organizzative e con l’obiettivo di garantire coerenza agli strumenti di programmazione dell’amministrazione, si è reso necessario procedere a un adeguamento al Piano occupazionale che presenta importanti novità. Avvieremo nuove procedure pubbliche già nel 2024, concorsi pubblici per Cfl che permettono l’inserimento di giovani sia con profili da istruttore amministrativo che di funzionario tecnico, profilo culturale, contabile, di polizia locale e, da sottolineare, l’avviso con profilo collaboratore amministrativo nell’Area operatori esperti interamente riservato ai disabili. Non ultima ci sarà la conversione a tempo indeterminato, prima della scadenza naturale, dei (contratti formazione e lavoro già assunti in precedenza" spiega l’assessore con delega al Personale e politiche del lavoro Angela Travagli. L’aggiornamento approvato, che troverà applicazione nei prossimi mesi, prevede anche profili non vincolati all’età ma di competenza e professionalità: quattro posti di funzionario bibliotecario, due posti di funzionario tecnico, sei posti funzionario contabile, un posto da ispettore di polizia locale, un posto collaboratore amministrativo (interamente riservato ai disabili) e quattro posti di istruttore amministrativo.

"Grazie alla collaborazione del mio assessorato di cui ho delega è stato di recente aperto il canale social Linkedin del Comune, che consentirà di pubblicare e comunicare gli avvisi dei concorsi raggiungendo fasce più ampie di cittadini e giovani. Il nuovo canale social è stato presentato durante la conferenza stampa di Work on Work, la Fiera nazionale sui servizi del lavoro che si terrà a Ferrara Expo il 27 e 28 novembre prossimi" conclude l’assessore Travagli.