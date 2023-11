Il piano per la Ferrara del futuro. Serie di incontri per spiegare il Pug

Dopo la fase di assunzione della giunta, il Piano urbanistico generale (Pug) si presenta alla città, in attesa di approdare in consiglio comunale. Sabato dalle 10.30 alle 12.30, e giovedì 16 novembre dalle 18 alle 20 al Consorzio Wunderkammer di via Darsena 57 si terranno gli incontri intitolati ‘Guida al Piano urbanistico generale’. In questa sede i tecnici forniranno ai cittadini gli strumenti per la lettura dei documenti, una panoramica sul processo in corso e la descrizione delle modalità per partecipare attivamente con le osservazioni. Seguiranno due incontri giovedì 23 novembre, sempre a Wunderkammer, uno alle 11, dedicato alle associazioni economiche del territorio, e uno alle 17, rivolto agli ordini professionali. Sarà inoltre possibile confrontarsi direttamente con i tecnici anche grazie allo Sportello aperto: presso gli uffici del servizio Pianificazione territoriale (piazza municipale 21, quarto piano) tutti i giorni dalle 9 alle 12, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17, privati cittadini e portatori d’interesse potranno avere chiarimenti sugli elaborati del Pug e chiedere supporto per la presentazione delle osservazioni. Inoltre, negli uffici, il Piano sarà visionabile sia su supporto cartaceo che in digitale grazie ad una postazione computer dedicata. La fase di assunzione del nuovo Piano urbanistico generale arriva a quasi vent’anni dall’elaborazione del Piano strutturale comunale vigente, toccando così una tappa fondamentale di un percorso durato un anno e otto mesi, che ha unito l’Ufficio di piano, i consulenti e l’amministrazione comunale. Questa fase apre alla raccolta delle osservazioni da parte della cittadinanza e dei portatori di interesse, dopo la consultazione preliminare e gli incontri informativi che hanno permesso il coinvolgimento degli stakeholder nel processo partecipativo.

Alla base del Pug proposto – come hanno spiegato la settimana scorsa il sindaco Alan Fabbri e il vice Nicola Lodi dopo l’assunzione in giunta del documento – ci sono importanti innovazioni: la rigenerazione della città costruita (con l’individuazione di circa 80 aree dismesse o sottoutilizzate da riprogettare prioritariamente), la riduzione del consumo di suolo (con l’eliminazione di previsioni in espansione attualmente pari a circa 1.800 ettari. La capacità massima del Pug per nuovi insediamenti sarà infatti pari a circa 150 ettari nei prossimi 30 anni), il miglioramento della qualità urbana ed ecologico-ambientale del capoluogo e delle oltre 40 frazioni del forese.