"Il Piano regolatore generale?. Lo decideremo con i cittadini"

Dopo trent’anni di onorato servizio, il Piano Regolatore Generale di Bondeno si accinge ad andare in ‘pensione’. Con molta probabilità, entro l’estate sarà totalmente sostituito dal ‘giovane’ Piano Urbanistico Generale. Ci stanno lavorando da tempo i comuni dell’Alto Ferrarese. Insieme per un piano che sotto tutti gli aspetti avrà regole comuni, ma ciascuno per sé, con la libertà, per ogni municipalità, di approcciarsi alla stesura ponendo attenzioni alle situazioni particolari che caratterizzano un territorio. Ecco dunque che Bondeno ad esempio, ha scelto di farne ‘un percorso partecipato’ e ha invitato i cittadini a inviare le prime osservazioni in via ‘informale’.

"Sono i cittadini che conoscono situazioni che a noi potrebbero sfuggire – ammette il sindaco Simone Saletti –, per cui terremo in fortissima considerazione le segnalazioni che ci sono arrivate per intervenire sul futuro Pug. Il contributo di indicazioni che arrivano dai cittadini rappresentano aspetti importanti, utili ai tecnici nella redazione del Piano". Per ora sono arrivate una decina di segnalazioni: "Si tratta per lo più della notifica di piccole aree edificabili accanto a spazi non edificabili – spiegano dal municipio – che i privati chiedono che tornino agricole". Non è tutto. Perché sia davvero un ‘percorso partecipato’, l’amministrazione comunale di Bondeno, unica nell’Alto Ferrarese, ha pubblicato sul proprio sito internet un questionario, al quale è semplice rispondere, per raccogliere le indicazioni dei cittadini.

Attraverso domande guidate, il questionario anonimo che si compila dal computer, indaga quali siano secondo il cittadino i servizi carenti e quali sufficienti, cosa manchi e cosa si possa fare. Insomma, in poche parole, i cittadini possono dire la loro su quelli che sono e dovrebbero essere gli aspetti fondamentali da tenere in considerazione nella redazione del Piano urbanistico generale. "Abbiamo già fatto un incontro pubblico – spiega il sindaco –. Il questionario permette di andare ancora più a fondo, per raggiungere davvero quello che i cittadini ritengono necessario per il miglioramento della qualità urbana del territorio. So che i tecnici che stanno lavorando alla stesura del Pug, monitorano e tengono in considerazioni le segnalazioni che stanno arrivando".

Claudia Fortini