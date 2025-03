Il pianoforte tra Otto e Novecento con il giovane pianista Bergamasco

Nuovo appuntamento per la rassegna di concerti del Conservatorio di Ferrara, realizzata in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio. Domani alle 17.30, il giovane pianista Giovanni Bergamasco presenta un programma che si apre con lo Scherzo op. 31 e Ballata op. 47 di Fryderyk Chopin. Scherzi e Ballate costituiscono, momenti fondamentali nei quali Chopin si esprime attraverso una forma sostanzialmente libera, non vincolata a canoni compositivi rigidi, né collegata ad una matrice di tradizione polacca, né ad una ricerca tecnica e musicale come accade per gli studi.

La suite Estampes di Claude Debussy fu composta nel 1903 per evocare le suggestioni di paesi lontani, che avrebbe voluto visitare, ma che si dovette accontentare di immaginare e rappresentare in musica, attingendo a stilemi tipici della musica orientale (quali la scala pentatonica) o spagnola (come il ritmo di habanera). L’ultimo brano contiene riferimenti a temi di canzoni infantili, che stemperano la sua connotazione virtuosistica.

Completano il programma La Toccata op. 6 di Alfredo Casella e Elegia n. 4 di Ferruccio Busoni. Giovanni Bergamasco, classe 2008 ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di 5 anni e, nel 2016, in deroga al limite minimo di età, è stato ammesso ai corsi del Conservatorio Frescobaldi, dove tuttora studia. Vincitore del 1° premio assoluto di categoria al Concorso Internazionale “Andrea Baldi” di Bologna nel 2019 e nel 2023, del 1° premio assoluto al concorso nazionale di Piove di Sacco nel 2023, del 1° premio assoluto al concorso nazionale “Rospigliosi” 2022.

La prenotazione è fortemente consigliata al numero 3338043626.