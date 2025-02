"Il piccante non c’è soltanto al Sud. Ecco i nostri trenta peperoncini"

Il peperoncino non è più soltanto appannaggio del Sud. Nella nostra provincia accanto alle colture tradizionali del territorio sono sempre di più le realtà agricole che diversificano i piani colturali o scelgono di coltivare un prodotto “di nicchia” ma molto promettente. Tra queste c’è il “Piccante di Argenta” una piccola azienda associata a Cia-Agricoltori Italiani Ferrara e condotta da due giovani, Alessandro Montanari e Lisa Manzoli che nel 2017 hanno deciso di coltivare il peperoncino nell’argentano. Un progetto che pian piano è cresciuto, tanto che da qualche anno l’azienda è diventata una realtà imprenditoriale più strutturata, che produce oltre trenta varietà di peperoncino, venduto sia fresco che trasformato e abbinato in maniera originale, come spiega Alessandro Montanari: "L’idea di coltivare peperoncino ad Argenta nasce innanzitutto da una passione per il prodotto e per la sua versatilità. Nel 2017 abbiamo iniziato con un vero e proprio “test” su mille metri di terreno, mettendo a dimora alcune piante e poi corso degli anni, vedendo che i risultati erano soddisfacenti, abbiamo aumentato la superficie e il numero di piante che negli ultimi due anni sono arrivate a 1200 su circa un ettaro di superficie. Uno spazio che abbiamo diviso in tre parti e utilizziamo a rotazione, mettendo il resto a riposo con piante da sovescio. In questo modo coltiviamo il peperoncino in terreni che hanno riposato per due anni e rispettiamo, dunque, le regole del biologico, visto che il nostro obiettivo è proprio quello di completare al più presto l’iter per ottenere la certificazione. Per la produzione utilizziamo la nostra semente che sarà anch’essa certificata, innanzitutto perché è difficile da reperire e poi perché vogliamo creare una nostra piccola filiera controllata e di qualità. I primi peperoncini si raccolgono tra la prima e seconda metà di agosto e continuiamo fino a fine novembre, finché le temperature lo consentono, visto che la radice sotto i dieci gradi tendenzialmente muore. Per quello che riguarda la tipologia di prodotti che proponiamo – continua Alessandro – si va dal peperoncino fresco a due principali preparazioni: i triti sott’olio e il peperoncino essiccato a basse temperature che facciamo realizzare da alcuni laboratori esterni".