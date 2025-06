’Il Piccolissimo Museo’. Apre lo spazio espositivo in via Ugo Bassi

A Cento l’Associazione Mattia e i suoi Amici ha annunciato l’apertura de ’Il Piccolissimo Museo. "E’ una nuova realtà che non è solo un nuovo spazio espositivo, ma un omaggio all’eredità dei piccoli musei italiani – dice Marco Cevolani – Da anni, queste istituzioni, spesso nate dalla passione di singoli individui o di piccole comunità, hanno svolto un ruolo cruciale nella conservazione e valorizzazione di patrimoni specifici, contribuendo a tessere la ricca trama della nostra identità culturale. Intendiamo raccogliere questo testimone, proponendolo come un luogo dove i visitatori potranno scoprire le collezioni di libri e memorabilia della nostra associazione". Con una connessione più personale e significativa con il patrimonio esposto. "Crediamo fermamente nel valore dei Piccoli Musei, sono il cuore pulsante della nostra cultura, luoghi dove la storia si fa vicina e tangibile – prosegue – Con ‘Il Piccolissimo Museo’, vogliamo aggiungere un nuovo tassello a questa rete e riaffermare l’importanza di queste realtà nell’educazione, nella conservazione e nella promozione del turismo culturale lento e consapevole. L’apertura de "Il Piccolissimo Museo" è possibile grazie alla collaborazione della Bocciofila Centese, che ci ha messo a disposizione uno spazio, una dimensione più intima e autentica della cultura italiana, riscoprendo il fascino delle piccole storie che compongono la grande storia del nostro paese". Si trova in Via Ugo Bassi a Cento ed è visitabile su appuntamento.