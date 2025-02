Il piccolo ’Sami’ e quelle parole scritte tra i rami

La V B ha proposto ’L’albero della memoria’. La nostra classe ha voluto rappresentare attraverso il disegno di un grande albero, le emozioni e le sensazioni delle parole in rima del bellissimo libro di Anna e Michele Sarfatti che racconta la vicenda di Samuele Finzi, bambino ebreo italiano che diviene ragazzo durante il periodo della Shoah. ’Sami’ esiste solo in questo libro, ma le vicende che accadono a lui e alla sua famiglia sono realmente avvenute a ebrei vissuti in Italia negli anni della persecuzione antisemita tra il 1938 e il 1945.

La scelta di disegnare un albero è motivata dal fatto che esso rappresenta una figura molto importante: in tempo di guerra, quando le famiglie vengono disperse o uccise e le case razziate o bombardate, sono gli alberi a farsi carico della memoria delle persone. Le parole scritte tra i rami sono frasi di pace e speranza, come frutti che hanno raccolto tutti gli Ebrei che si sono salvati.

Terminata la presentazione di ogni classe, i cartelloni sono stati appesi alla recinzione della scuola così da condividere le riflessioni in essi contenute con i nostri genitori e con gli abitanti di Porotto.

Ricordare ricorrenze e feste importanti del calendario, ritrovandosi in giardino e lasciando traccia delle attività svolte, è usanza ormai consolidata nella nostra scuola.