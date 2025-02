Il Pirandello di Placido: "Alienazione e felicità, una sfida con me stesso"

Michele Placido, La prima nazionale di ‘Pirandello. Trilogia di un visionario’ al teatro Abbado (ultimo spettacolo oggi alle 16), di cui è presidente della fondazione. Com’è tornare su questo palco?

"L’ultima regia in teatro a Ferrara, prima di questa, è stata quella di ‘Piccoli crimini coniugali’. Io sono grato, lo dico sempre, perché mi sento onorato di far parte del consiglio di amministrazione del teatro. Ricordo ancora l’emozione di 7 anni fa, quando ricevetti la prima nomina. Indubbiamente sono stati fatti molti progressi sul piano qualitativo e quantitativo. Ricordiamoci che il palco dell’Abbado è un palco storico, uno dei più belli d’Italia. Lo dico sempre agli attori che vengono in scena con me, gli mostro questa splendida città e la ricchezza artistica locale, che per me non riguarda solo il teatro in sé, ma anche i vari spazi. Ogni volta che entro in un locale, trovo calorosità. Sono grato e felicissimo di poter vivere questa gioia condivisa. Più di questo cosa posso avere?"

Un racconto, un monologo e una novella. Com’è nata l’idea di unire i tre testi?

"L’idea è mi è venuta proprio perché quest’anno sono i 90 anni dal premio Nobel di Pirandello. Poco tempo fa siamo stati al Quirinale, dal presidente Mattarella, che si è intrattenuto con noi per parlare del grande scrittore. Io ho pensato di rappresentare, per la prima volta, due testi che Pirandello ha scritto sotto forma di novelle. ‘Lo sgombero’ chiude la trilogia. Inizio con ‘L’uomo dal fiore in bocca’ – mio cavallo di battaglia –, poi segue ‘La carriola’, un monologo di 24 minuti che forse, da un certo punto di vista, non è mai stato messo in scena. È una sfida con me stesso. È molto contemporaneo perché oggi c’è alienazione, da parte di una certa borghesia, che è prigionieria di una rigida società in cui tutto è già deciso dalla nascita".

In generale emergono emotività, incertezza, dolore e follia. Cosa ritrova, di se stesso, in Pirandello?

"Più che altro il fatto di essere emotivamente legato ai suoi testi. ‘La carriola’ – in debutto assoluto – fu un omaggio che Leonardo Sciascia mi fece quando fui ospite a Palermo. Ero molto giovane, lo andai a trovare e decise poi di regalarmi questa novella. Non diedi importanza all’inizio, ma rileggendola e analizzandola me ne innamorai e decisi di portarla in scena. È un testo, questo, che io ho rielaborato per qualche anno perché volevo attribuirgli un significato preciso: non basta un’apparente felicità. Come dicevo, ‘L’uomo dal fiore in bocca’ è un mio classico che interpreto ormai da anni, mentre ‘Lo sgombero’ racconta di una prostituta che va a far rendiconto al padre – che l’ha vessata per anni – e mi piace molto come testo".

Torna a parlare di Pirandello dopo ‘Eterno visionario’. Ha detto di aver inserito nel film tanto di quello che ha appreso a Ferrara in questi anni. Che cosa ha appreso?

"Pirandello è un classico esempio di come, pur avendo vinto il Nobel e raggiunto il successo europeo, amasse visceralmente solo una cosa: il teatro. Io a Ferrara mi sono trovato più volte a mettere in scena momenti di vita pirandelliana. Se non fossi venuto a Ferrara, non mi sarebbe scattata la scintilla di mettere in scena la vita segreta di Pirandello".

Per lei è più ‘eterno’ e ‘visionario’ il cinema o il teatro?

"Non è facile spiegarlo in breve. Io nasco dal teatro. Ho studiato all’accademia nazionale di arte drammatica. Quando sono su un palco mi sento a casa. Il cinema tecnologicamente è più visionario forse. Tuttavia la bellezza del teatro è che, essendo ancora un’espressione artigianale, va a colpire la capacità della persona. La parola è principe nel teatro. Il cinema con le immagini seduce di più, però personalmente mi trovo meglio sul palco".

Crede, a oggi, che si sia verificato il famoso ‘strappo nel cielo di carta’, la perdita dei valori su cui l’uomo forma il suo castello di sicurezze?

"Non lo so. Si parla di tante cose, di evoluzione e di intelligenza artificiale, ci sono stati scioperi di sceneggiatori e altre maestranze. Oggi ormai un robot può diventare Michele Placido e al pubblico va bene, si adatta a tutto. Io penso che il teatro sia artigianale. La bellezza di avere il contatto umano è unica. La magia che si crea quando si ripropone la nascita di una storia tutte le sere è indescrivibile".

Che messaggio dà ai giovani?

"Io voglio spiegare l’importanza del teatro. Il teatro si basa sulla capacità e la voglia, da parte dell’attore, di trasmettere qualcosa. Come diceva Pirandello, se non c’è pubblico non c’è teatro. Oggi abbiamo bisogno di giovani che abbiano il coraggio di ritrovare una forma artistica attraverso la quale esprimersi".