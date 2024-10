Il ’Piranesi Award 2024’. Piazza Cortevecchia in corsa per il premio internazionale

Il progetto di rigenerazione e riqualificazione urbana di piazza Cortevecchia, frutto di un percorso partecipato tra Comune e comunità, è tra i cinque selezionati da tutta Italia per il ’Piranesi Award 2024’. Il premio internazionale di architettura, sarà assegnato alla migliore opera completata negli ultimi due anni (2022-23, ma anche nel 2024) in uno degli 11 paesi dell’Europa centrale: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Serbia e Ungheria. Per l’Italia, l’architetto Alberto Alessi ha scelto le cinque opere migliori, che concorreranno per il premio finale e saranno esposte alla Monfort Exhibition Hall di Pirano, in Slovenia, dal 23 novembre al 30 dicembre. Il ’Piranesi Award’ prevede anche una sezione dedicata ai lavori degli studenti di architettura, i cui progetti concorreranno per la menzione d’onore. Tra le 21 università partecipanti dell’Europa centrale, figura anche la nostra facoltà di Architettura.

La nuova piazza Cortevecchia, così una nota, "è stata inaugurata lo scorso maggio ed è uno spazio vitale – riqualificato in chiave green – del centro storico cittadino, nato da una volontà condivisa". A giugno 2022 il coinvolgimento dei cittadini per la scelta del vincitore tra nove proposte progettuali. Il progetto con maggiori preferenze è stato quello ideato dall’architetto Mario Assisi dello studio di architettura Inout. L’obiettivo della riqualificazione è stato quello di trasformare piazza Cortevecchia da distesa di asfalto a polmone verde, con una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale e la riduzione dell’impermeabilizzazione delle superfici.

I lavori nel piazzale in pieno centro, avviati ad agosto 2023 e conclusi a marzo scorso, per un costo complessivo di circa 1.1 milioni di euro, sono caratterizzati da sette atolli rialzati di grandi dimensioni, in cui sono stati piantati 16 platani, che beneficiano di un sistema reticolare sotterraneo, pensato per convogliare e trattenere le acque piovane e creare una riserva idrica per le piante stesse. "Con la loro crescita saranno capaci di garantire un’ombreggiatura gradevole e di ridurre il fenomeno dell’isola di calore all’interno della piazza".

Tra le isole verdi è stata realizzata una pavimentazione in porfido nel rispetto dell’accessibilità, e sono state allestite panchine in legno che si sviluppano seguendo la linea circolare degli atolli. La piazza è stata inoltre completata con una dotazione che comprende servizi igienici autopulenti, installazione di un’isola ecologica schermata (raccolta differenziata rifiuti) e punti di sosta per disabili, motocicli e carico-scarico. Utilizzata inoltre una tecnologia innovativa chiamata Permavoid per convogliare l’acqua piovana dai pluviali dei palazzi circostanti alle piante.