Il plauso delle imprese: "Accolte le nostre istanze"

È un coro di consensi. Le associazioni di categoria e il presidente della Rete delle Professioni, sono tutti concordi nel sostenere la bontà del regolamento che semplifica le concessioni per i dehors dei pubblici esercizi. "Dopo l’esperienza maturata nel corso della pandemia – spiega il presidente di Fipe-Confcommercio, Matteo Musacci – era necessario adottare un nuovo regolamento, anche in funzione del cambiamento delle abitudini dei consumatori che sempre di più considerano i dehors come propaggini dei locali. Il documento avallato anche dalle Belle Arti rappresenta un ottimo punto di sintesi che determina il primato di Ferrara rispetto ad altre città in questo senso". Il punto centrale è che "si accolgono le istanze delle imprese". La pensa allo stesso modo anche Michele Rosati, rappresentante di Confesercenti e Fiepet. "Il percorso per arrivare al nuovo regolamento – ammette – è stato piuttosto lungo e impegnativo. Tuttavia, rispetto alle prime indicazioni che erano arrivate dalla Soprintendenza, direi che è un documento estremamente positivo per i pubblici esercizi". Per Matteo Carion, direttore provinciale di Cna la parola chiave è "flessibilità". "Dopo l’esperienza maturata durante gli anni della pandemia – così il direttore di Cna – in cui è stato introdotto un iter semplificato, abbiamo evitato che si tornasse alla rigidità precedente, ottemperando alle richieste che sono arrivate dal mondo delle imprese. Il percorso di condivisione portato avanti con l’amministrazione è stato in questo senso estremamente positivo". Per il segretario provinciale di Confartigianato, Paolo Cirelli, il nuovo regolamento rappresenta un cambio di paradigma. "Il patrimonio pubblico – così Cirelli – con questo documento diventa realmente fruibile per le imprese e per i cittadini. Con questo documento siamo riusciti da un lato a garantire gli interessi degli imprenditori e dall’altro a preservare il prestigio del patrimonio storico e artistico ferrarese". Insomma questo documento, unitamente al regolamento che detassa la Tari per le aree produttive e artigianali, "sono la dimostrazione della grande attenzione di questa giunta alle istanze delle aziende". Il documento è il frutto anche del confronto, oltre che tra categorie e Comune, anche con le associazioni dei disabili per garantire il massimo della fruizione ai dehors. Focus, quest’ultimo, sul quale si concentra il direttore generale di Ascom-Confcommercio, Davide Urban.

"Qualche anno fa – specifica Urban – abbiamo fatto sottoscrivere un protocollo d’intesa alle nostre attività – Rimuoversi in città – proprio con l’obiettivo di renderle il più accessibili possibile. E questo regolamento si muove in questo solco: l’obiettivo è che anche i dehors, che sono parti integranti dei pubblici esercizi, siano accessibili e fruibili per tutti". La chiosa è di Alessandro Bucci, presidente della Rete delle Professioni. "Il nuovo regolamento – scandisce Bucci – tratta un tema di grande attualità e rappresenta un punto di sintesi molto importante fra diverse esigenze. Si tratta di un importante passo avanti, che fa di Ferrara un potenziale modello da seguire anche per altre realtà".