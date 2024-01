Il playground pronto a rifarsi il look: "Così lo ridaremo ai nostri ragazzi"

Il Comune ha posto la sua attenzione anche sulle strutture legate al basket e lo fa mettendo mano al campetto all’interno del Percorso Vita e con il bando di gestione del Palazzetto che aveva scadenza fissata lunedì alle 12 per le candidature. "Il campetto da tanto tempo è talmente danneggiato da rendere impossibile la fruizione e il gioco – dice il sindaco Edoardo Accorsi –, qualche tempo fa abbiamo stanziato un importante pacchetto di risorse per rifare completamente il playground, anche più bello di prima per fare sì che la nostra città e i nostri ragazzi possano usarlo". Ed è il vicesindaco e assessore allo sport, Vito Salatiello, a spiegare il progetto: "I lavori ammontando a circa 60.000 euro e prevedono la rimozione del manto attuale, il rifacimento di un massetto in cemento con la rete, uno strato di asfalto. Poi la cosa più bella che gli darà assoluto valore e lo renderà una struttura unica ovunque, sarà la realizzazione di un disegno in resina creata da Truli design, a seguito di un progettino che vedremo nei prossimi mesi. Un disegno che richiamerà la nostra città".

Il cantiere inizierà quando le temperature saranno più miti. "I lavori sono stati aggiudicati per la parte strutturale – prosegue –, cioè per il massetto nuovo e per l’asfalto sovrastante, dall’azienda del territorio Merighi. Sarà un progetto strutturato da durare nel tempo risolvendo definitivamente il problema delle radici presenti. Dopodiché Truli design si sta occupando di quella che sarà l’elaborazione grafica. Sarà infatti un campetto che avremo solo noi e che sarà molto personalizzato. Nelle prossime settimane ci proporranno qualche disegno e l’intervento, viste le resine usate, si farà dalla primavera in poi".

E per il mondo del basket questi sono giorni importanti anche per l’assegnazione della gestione del Palazzetto dello Sport. "Il bando, che è stato chiuso qualche giorno fa, – continua Salatiello – prevede l’impianto e la possibilità di portare alcune migliorie di tipo tecnico, cioè di fare alcune opere di completamento. Chi se lo aggiudicherà otterrà il Palazzetto e vi sarà un contributo da parte del Comune per l’imposizione di alcuni obblighi di pubblico servizio che sono sostanzialmente l’accoglienza e la custodia per la mattina dell’attività delle scuole. Inoltre l’obbligo di far accedere gratuitamente coloro che fanno l’attività sportiva rivolta alla disabilità negli spazi residui dell’eventuale gestore. In cambio della gestione, cioè della fruizione economica dell’impianto, del corrispettivo per l’imposizione di questi pubblici servizi, il futuro concessionario potrà svolgere queste opere di completamento. Sono alla base di gara il completamento di una struttura di ristobar sotto la tribuna. Contiamo che per la fine del mese dovremmo sapere chi è l’aggiudicatario".

l.g.