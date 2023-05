Il playground ripulito dai volontari "Ricordiamo l’amico scomparso"

Una bella iniziativa è stata realizzata lo scorso fine settimana a Copparo. Gli amici di Franco Bolognesi si sono dedicati alla pulizia e alla cura del playground per le partite di pallacanestro all’aperto, dedicato al giovane copparese deceduto ventuno anni or sono e grande appassionato di basket. Quest’anno, in concomitanza con i lavori di rigenerazione del centro inseriti nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il memorial di pallacanestro che si disputa in ricordo di Franco Bolognesi, in accordo con i familiari, troverà una suggestiva cornice proprio nello spazio del Parco Verde. Nelle scorse edizioni, infatti, l’evento promosso da Antares Basket si è svolto nel campo ad hoc allestito in piazza della Libertà. Per consentire le opere di rigenerazione del centro, come detto, quest’anno la manifestazione in memoria del giovane si disputerà sul campo ad egli stesso intitolato, nell’area verde di via Garibaldi, che sarà animata da partite di pallacanestro che vedranno impegnate i giovanissimi atleti delle squadre della provincia. Un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità, patrocinato dal Comune, che si tiene nell’ambito del programma del Settembre Copparese.