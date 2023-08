Il pm ha assegnato la perizia cinematica

Sul fronte delle indagini per la morte di Alessio Maini, il pubblico ministero Stefano Longhi,, peraltro come già anticipato, il pubblico ministero ha affidato l’incarico al proprio consulente tecnico Jerri Mancini, gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto quella maledetta notte, quando il centauro è stato sbalzato dalla sua moto. Si tratta della consulenza cinematica che è volta a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, valutando le condizioni della moto, quelle della strada, compreso anche la buca che è poi stata ricoperta poche ore dopo l’incidente. Ha sessanta giorni di tempo per il deposito della consulenza.