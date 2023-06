"Il Pnrr non finanzia lavori stradali Le risorse usate per altre opere"

"Siamo contenti di aver intercettato i fondi del Pnrr per il ripristino del Ponte Bailey. Si tratta di un’opera dal grande valore storico che potrà portare beneficio alla comunità di Santa Bianca e non solo". Risponde così il sindaco Simone Saletti, alle considerazioni dell’ex sindaco e consigliere d’opposizione Davide Verri. Saletti interpreta con positività i fondi catalizzati sul territorio dal Piano Nazionale, pur con qualche considerazione.

"L’assegnazione dei fondi Pnrr segue dei criteri particolari stabiliti dai regolamenti nazionali: i dati ufficiali testimoniano che il 45% delle risorse è stato veicolato al Sud, e la restante parte al Cenro-Nord. Nel caso specifico di Bondeno, il Comune ha finora ottenuto 1 milione e 860 mila euro, cifra nella quale non rientra soltanto il Ponte Bailey ma anche la digitalizzazione dell’Ente, un aspetto cruciale per i servizi del futuro". Nel corso dei mesi, le candidature sono state diverse, dalle scuole ai ponti, fino alla mobilità sostenibile, "ma la realtà è che un territorio come Bondeno viene premiato maggiormente da altri tipi di finanziamenti e bandi – prosegue Saletti –. Ad esempio, sta già partendo il maxi-efficientamento energetico da 1,1 milioni per cinque edifici pubblici del territorio: scuola media, Biblioteca, Polo per l’infanzia, Centrale Operativa Polizia locale e Municipio. Ancora, siamo stati in grado di attrarre sul territorio risorse per la rigenerazione urbana, per la mobilità sostenibile e per la realizzazione di piste ciclabili". Ma il primo cittadino tiene a una puntualizzazione: "Il Pnrr non finanzia strade. Anche se da più parti, giustamente, arriva la richiesta di utilizzare quei fondi per la manutenzione delle strade nonché per la costruzione di nuove infrastrutture, purtroppo il Piano non prevede quel tipo di interventi".

Ad ogni modo, sempre con fondi Pnrr destinati al Consorzio di Bonifica di Burana, il territorio matildeo sarà oggetto di un cantiere d’altri tempi in termini di sicurezza idraulica: la costruzione di un impianto idrovoro "gemello" delle Pilastresi che consentirà di gestire al meglio le piene del fiume Po nonché la stagione irrigua. Tale intervento avrà una portata di 75 milioni di euro. "I progetti in corso a Bondeno sono davvero tanti – conclude Saletti –. Passo dopo passo, stiamo portando a termine la ricostruzione pubblica post-sisma, stiamo ripristinando tutti i danni causati dalla tromba d’aria di agosto".

cl.f.