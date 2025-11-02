Il podcast degli studenti Unife: "Parliamo di Ue oltre gli stereotipi per mettere al centro i nostri temi"

Tre interviste dal vivo, dalle 11 alle 13, presso la Sala della Musica e la Sala Ex Refettorio, in via Boccaleone 19, a Ferrara: il 6 novembre a Emilio De Capitani, già Segretario della Commissione LIBE (Libertà civili, giustizia e affari interni) del Parlamento europeo; il 18 a novembre Marina Manfredi Magillo, già direttrice della Direzione Generale del Personale e della Politica dei Consumatori della Commissione Europea; il 16 a dicembre Enrico Traversa, già direttore del Servizio Giuridico della Commissione europea. È il programma di ‘Italiani d’Europa’, iniziativa organizzata dal Centro di Documentazione e Studi sull’Unione europea dell’Università di Ferrara e in particolare dal direttore del centro, nonché docente di Diritto dell’Unione europea, Jacopo Alberti. Si tratta di un ciclo di incontri in cui studentesse e studenti dell’ateneo ferrarese registreranno, dal vivo, dei podcast con i protagonisti "nascosti" dell’Europa unita.

"Abbiamo scelto tre ex funzionari, che abbiano terminato il loro mandato e che possano parlare liberamente – spiega Alberti . L’obiettivo? Demistificare l’immagine del grigio burocrate di Bruxelles. In questo podcast, al centro del campo, vanno gli studenti: io sono solo l’allenatore". Due di questi studenti sono Jalldiz Helena Celmeta e Matteo Borrelli.

Perché avete deciso di partecipare a questo progetto?

Celmeta: "È il corso di Diritto dell’Unione europea ad avermi letteralmente aperto gli occhi: ha dato finalmente un senso a tanti meccanismi di cui avevo sempre sentito parlare nel dibattito politico, ma che non avevo mai compreso a fondo, finché non li ho studiati sui trattati, nelle sentenze, nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Progetti come ‘Italiani d’Europa’ sono fondamentali, soprattutto oggi: permettono di avvicinare le nuove generazioni a chi l’Europa l’ha costruita davvero, per capire come funziona e, un giorno, poterla migliorare".

Borrelli: "Personalmente, mi aspetto di capire meglio come le istituzioni europee possano dialogare davvero con i cittadini e soprattutto con noi giovani. Mi aspetto anche di conoscere più a fondo il lavoro burocratico che c’è dietro ogni istituzione europea: ogni protagonista del podcast è specializzato in ambiti diversi e questo permette di avere una visione un po’ più completa e concreta dell’Unione europea".

Celmeta, voi fate parte di una generazione sempre marginale nel dibattito pubblico e politico. Viceversa, quale contributo credete possano dare le giovani generazioni all’Unione Europea?

"Capisco bene questa percezione di marginalità, ma credo che la mia generazione soffra anche di una certa disillusione. È vero, spesso non veniamo coinvolti, ma allo stesso tempo non possiamo aspettare che qualcuno ci consegni lo spazio: dobbiamo saperlo creare. Credo che il contributo dei giovani all’Unione sia una pagina bianca, tutta da scrivere. Abbiamo gli strumenti per farlo, e se non li abbiamo, possiamo crearli".

Borrelli, ma voi vi sentite europei? Quali sono i temi che nel dibattito pubblico europeo ritiene prioritari?

"Mi sento europeo. Ma essere europei non significa solo essere cittadini dell’Unione europea. Significa riconoscersi in una comunità che avendo differenze sostanziali, condivide valori comuni e un destino collettivo. Per questo ritengo prioritari i temi della transizione ecologica e sociale, i temi dei diritti e delle libertà e la costruzione di un’Europa più vicina ai cittadini, capace di ridurre disuguaglianze e precarietà. Sono sfide importanti a livello globale: richiedono un impegno concreto e coordinato tra i paesi membri. Non si tratta solo di politiche ambientali ed economiche, ma di un nuovo modello di convivenza che metta al centro le persone e il futuro delle nuove generazioni".