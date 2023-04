Il poeta del cinema Un progetto su Antonioni Chiesti i fondi alla Regione

Incontri, laboratori teatrali e un’opera video teatrale. Al centro la figura del ferrarese, premio Oscar, Michelangelo Antonioni. Il Comune di Ferrara, con la collaborazione del Teatro Comunale di Ferrara e del Teatro Nucleo, lavora a un nuovo progetto (dal titolo: “Michelangelo Antonioni, la rivoluzione dello sguardo parte da Ferrara”) dedicato al grande cineasta, a cui sarà dedicato il nuovo Spazio Antonioni in corso di realizzazione al Padiglione di arte contemporanea (i lavori sono stati affidati a marzo di quest’anno). A tal fine è stata avanzata alla Regione Emilia-Romagna la proposta di una candidatura ai finanziamenti regionali specifici per la “Promozione degli interventi e delle relazioni a favore degli emiliano-romagnoli nel mondo”. L’obiettivo è intercettare 14,4 mila euro, a fronte di un investimento complessivo di 18mila euro, in parte cofinanziato dal Comune.

La proposta progettuale ha ricevuto questa mattina il via libera della giunta comunale. “Ci candidiamo a cogliere una nuova opportunità per approfondire l’opera e l’attualità del maestro Antonioni, e i suoi legami con Ferrara e con il territorio. Una nuova opportunità che si unisce al prossimo Spazio Antonioni, sviluppato da un team composto anche dal sottosegretario e presidente della Fondazione Ferrara Arte, Vittorio Sgarbi, con Enrica Fico, che fu moglie di Antonioni. Curatore è Dominique Païni, già direttore del Cinémathèque française. Il progetto - sottolinea Gulinelli - è frutto di un lavoro congiunto ed è arricchito dai contributi del Teatro Comunale e del Teatro Nucleo. Tra incontri e laboratori è previsto un approfondimento specifico anche sulla figura di Julio Cortazar".