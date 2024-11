Il poggese Bosi sul podio mondiale: "Punto di riferimento per i piccoli"

Una medaglia importante arriva a Poggio Renatico, che sale su uno dei gradini del podio nella disciplina delle arti marziali grazie al poggese 17enne Matteo Bosi, in coppia con la pievese Martina Trevisani, che hanno conquistato la medaglia d’argento ai mondiali ad Heraklion in Grecia. Giovani atleti della Shinsen Academy dei pluricampioni estensi Michele Vallieri e Sara Paganini, che ha una palestra anche nel poggese. Bosi con la compagna si è dunque laureato vice campione del mondo di Jujitsu nella categoria Duo Mix U18, in un mondiale con 3500 atleti e con una performance eccezionale, battendo i favoriti della Thailandia e trovarsi in finale contro la Grecia che riconferma l’iride. Bosi studia all’Alberghiero di Ferrara ed è anche è assistente allenatore in palestra di Poggio Renatico, divenendo figura di riferimento per i più piccoli grazie alla sua passione e dedizione.

"È stata una soddisfazione incredibile – dice Matteo – anche se la tensione tra le semifinali e la finale è stata alta, il supporto di Martina e dei nostri allenatori ci ha permesso di restare concentrati e di dare il massimo".

La sua preparazione, intensa e ricca di sacrifici, ha incluso ore di allenamenti organizzati tra i suoi impegni scolastici e le lezioni che tiene per i più piccoli al dojo. "Essere un punto di riferimento per i bambini è una grande responsabilità – aggiunge –, mi impegno a dare loro il massimo, perché vedo in loro la stessa passione che mi ha portato qui. Voglio ringraziare in modo speciale la Shinsen Academy, dove ci alleniamo con i maestri Michele Vallieri e Sara Paganini, poi Alberto Gambetta, Rian Di Pietro, Alessia Mantovani, Kevin Aleotti e Ketty Renzo. Il mio sogno? Continuare a crescere nel jujitsu, puntando a titoli nazionali, europei e, un giorno, a rappresentare l’Italia ai World Games". E la voce del Xomune. "Tutta l’amministrazione comunale si congratula con Matteo Bosi – dice il vicesindaco Andrea Bergami – La squadra Shinsen è cresciuta molto in questi anni e come Comune li abbiamo sostenuti dandogli spazi all’interno delle nostre strutture, con contributi annuali a copertura delle loro spese e collaborando nella realizzazione di eventi ed incontri".

Laura Guerra