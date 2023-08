"Il poliambulatorio a Pieve sarà fondamentale"

"A Settembre, ci sarà una settimana dedicata al tema della salute e in questo contesto, in collaborazione con AUSL, verrà organizzato un incontro illustrativo del servizio del nuovo Poliambulatorio, con approfondimenti sui tempi di prenotazione delle prestazioni sanitarie oltre ad una serie di eventi sul tema della salute". Francesca Lambertini (nella foto), assessore ai servi alla persona, alle politiche ambientali e alle pari opportunità, è al lavoro anche in questi giorni di agosto. "Sul tema della salute – spiega - abbiamo dato precedenza alla realizzazione del poliambulatorio a Vigarano Pieve e, insieme con Ausl, alla partenza del servizio degli infermieri di Comunità che sono già attivi a Vigarano Mainarda e stanno iniziando anche a Pieve". Il nuovo Poliambulatorio è stato ricavato al piano terra nell’edificio della ex delegazione di Vigarano Pieve ed è attivo dopo una ristrutturazione avvenuta in tempi brevi. Ha due medici di medicina generale operativi tutti i giorni su Vigarano Pieve. "Abbiamo voluto accogliere ed unire i due medici di famiglia in una sola struttura a Pieve – spiega l’assessore ai servizi alla persona Francesca Lambertini - dare la possibilità, all’interno di questo nuovo ambulatorio, di avere un punto di riferimento in modo da creare un unico polo". Un servizio di prossimità, con due ambulatori e che oltre alla nuova sala di aspetto, ha un ambulatorio dedicato alle infermiere di comunità e ai servizi sociali che periodicamente potranno così delocalizzarsi a Vigarano Pieve. "Sul tema del sociale – spiega la Lambertini - a breve realizzeremo un parco inclusivo all’interno del Parco Rodari installando nuovi giochi e realizzeremo un progetto di formazione e inserimento lavorativo per aiutare ragazzi ad inserirsi nel mondo del lavoro".

Claudia Fortini