Il poliambulatorio Salvi amplia i suoi servizi

CENTO

Momento importante ieri al Laboratorio Salvi di Cento, per la sua evoluzione anche in Poliambulatorio. "Abbiamo inserito specialisti e ragazzi giovani e creato una nuova stanza nella struttura per le varie prestazioni – ha spiegato la titolare Beatrice Balboni – investimenti in più per cercare di dare risposta alle tante richieste della popolazione. E il nostro desiderio è quello di allargarci ancora". Presente al taglio del nastro anche il sindaco. "A investire serve coraggio e questo è il settore e il momento giusto, per le tante necessità del territorio – ha detto Edoardo Accorsi – tutto ciò che produce salute e benessere sul territorio è un bene. In un momento in cui la sanità pubblica vive un periodo di difficile complessità e con i cittadini che hanno bisogno di risposta, credo che pubblico e privato insieme sia positivo per produrre salute sul territorio". Il Poliambulatorio Salvi, dunque, ora vede la presenza di ben 21 specialisti ed anche infermieri per poter dare assistenza anche a domicilio per medicazioni o iniezioni.