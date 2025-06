Il polo di eccellenza. Ricerca in oncologia, apre il centro ‘Fase 1’

Ferrara entra nelle sperimentazioni dei farmaci più innovativi per gravi patologie, soprattutto oncologiche. Sarà possibile, da ora in poi, grazie all’attivazione del nuovo Centro di Fase 1 inaugurato ieri all’ospedale di Cona, intitolato a Silvia Foglino, una ricercatrice delle aziende sanitarie ferraresi che purtroppo nel febbraio scorso di è spenta dopo una lunga malattia. Opportunità di cura nuove e sperimentali, dunque, per i pazienti del territorio ferrarese, e non solo. Ricchissimo il parterre dei partecipanti all’evento. All’invito della direttrice generale Nicoletta Natalini hanno risposto l’assessore regionale Massimo Fabi, l’assessora alle Politiche sociali Cristina Coletti, la rettrice dell’Università di Ferrara Laura Ramacciotti, il prefetto Massimo Marchesiello, esponenti della politica ferrarese e il mondo del volontariato rappresentato nei Comitati consultivi misti.

Il Centro sperimentale Fase 1 riguarderà pazienti dell’Oncologia clinica, Reumatologia, Medicina nucleare e laboratorio unico provinciale. Ma fondamentali sono i contribuiti dei servizi di farmacia ospedaliera, Anestesia e rianimazione, Ricerca e innovazione, Direzione assistenziale. Nel Centro di Fase1 si effettueranno i primi test di nuovi farmaci sull’uomo dopo gli studi condotti in laboratorio e su modelli animali. Lo scopo principale è identificare la dose sicura ed efficace, partendo da dosi molto basse e aumentandole gradualmente sotto strettissimo monitoraggio. Si studiano anche l’assorbimento, la distribuzione e l’eliminazione del farmaco nel corpo. A questi studi partecipano solitamente pochi pazienti (circa 10-30), selezionati tra coloro che hanno completato le cure standard e possono beneficiare di un’opzione sperimentale. Il monitoraggio garantisce la massima sicurezza per i partecipanti.

"È una giornata importante – ha evidenziato la direttrice generale Natalini – sia sul fronte delle emozioni che ha regalato, delle sfide che pone alle aziende sanitarie ferraresi ma anche dei risultati che sono stati conseguiti per arrivare all’avvio degli studi di Fase 1. Oggi può essere considerato sia un punto d’arrivo ma sicuramente anche un punto di partenza. È un punto d’arrivo perché siamo riusciti a costruire e avviare questa struttura sperimentale per farmaci innovativi che potranno dare nuove possibilità di cura ai nostri pazienti, e questo è stato possibile grazie alla collaborazione di varie unità operative, tecniche, trasversali e cliniche, che hanno lavorato insieme. Però quello di oggi è anche un punto di partenza perché non abbiamo ancora avuto il paziente zero: dobbiamo cominciare a mettere in pratica tutto quello che finora abbiamo scritto e costruito".

"Questa giornata – ha dichiarato la rettrice – è molto importante, la sentiamo anche nostra dal punto di vista universitario, poiché l’Università per eccellenza fa ricerca. Le nostre missioni principali sono appunto la ricerca e la didattica, con una ricaduta molto importante sulla salute e la cura dei pazienti. La collaborazione con le aziende sanitarie, che ospitano tanti nostri studenti, ha stupito positivamente anche gli enti accreditatori nazionali. Gli studi di Fase 1 rappresentano un’eccellenza della ricerca che vede coinvolte unità operative complesse, universitarie e ospedaliere. C’è stata e continuerà a esserci una perfetta collaborazione ed equilibrio tra la parte universitaria e quella ospedaliera, un impegno che porteremo avanti nei prossimi anni. Questo è un motivo di orgoglio e una base solida su cui continuare a costruire il futuro della sanità ferrarese".