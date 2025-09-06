Il polo scolastico è nuovo di zecca: "Un investimento sul nostro futuro"

Sabato 13 settembre alle 10 il Comune di Terre del Reno inaugurerà ufficialmente il nuovo polo scolastico di Mirabello, in via Caduti di Nassiriya 8. Un traguardo che arriva al termine di un percorso lungo e complesso, fatto di sfide e ostacoli che il comune ha saputo affrontare con determinazione. Il progetto iniziale, infatti, ha dovuto essere completamente ripensato e adeguato alle nuove normative, comportando la ripartenza da zero. A questo si sono aggiunte difficoltà inattese, come la pandemia e la violenta grandinata che ha colpito il territorio, ma nonostante tutto l’impegno non è mai venuto meno. Grazie al sostegno della Regione, al lavoro dei tecnici e alla tenacia degli uffici comunali, oggi la comunità può festeggiare un risultato di straordinaria importanza.

Il nuovo polo scolastico di Mirabello è una struttura moderna, sicura e funzionale, pronta ad accogliere oltre 250 alunni con spazi dedicati all’infanzia, alla primaria, alla mensa, alla palestra e alla crescita educativa e sociale delle nuove generazioni. Al termine della cerimonia sarà possibile visitare i locali e conoscere da vicino la nuova scuola. La giornata sarà accompagnata dalla Filarmonica San Carlo, mentre la Pro Loco di Mirabello offrirà una merenda ai bambini. "Questa scuola rappresenta un investimento concreto sul futuro dei nostri figli e sullo sviluppo di Terre del Reno – sottolinea il sindaco Roberto Lodi –. Pur partendo da un progetto ereditato che ha richiesto modifiche dovute ai cambiamenti dei regolamenti e che si è dovuto integrare con le sfide affrontate in questi anni, tra cui la fusione, l’amministrazione ha saputo portare a termine un percorso complesso che oggi diventa fondamentale per il territorio e per Mirabello".